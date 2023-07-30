https://ria.ru/20230730/lager-1887156390.html
На Алтае проверят лагеря после кишечного заболевания у детей
На Алтае проверят лагеря после кишечного заболевания у детей - РИА Новости, 30.07.2023
На Алтае проверят лагеря после кишечного заболевания у детей
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил проверить лагеря после массового кишечного заболевания у детей в лагере "Горный орленок". Об этом он написал в... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T08:50
2023-07-30T08:50
2023-07-30T08:58
происшествия
республика алтай
шебалинский район
олег хорохордин
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БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил проверить лагеря после массового кишечного заболевания у детей в лагере "Горный орленок". Об этом он написал в своём телеграм-канале."После вспышки кишечного заболевания в оздоровительном детском лагере "Горный орленок" всем заболевшим оказана медицинская помощь, сегодня жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Вместе с тем, летняя оздоровительная кампания в Республике Алтай продолжается. Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности. Аналогичную работу необходимо провести администрациям города и районов, на территории которых находятся муниципальные лагеря", - написал Хорохордин. Ранее со ссылкой на СУСК по Республике Алтай сообщалось, что в детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе Республики Алтай, за медицинской помощью к фельдшеру учреждения обратилось 67 детей в возрасте с 7 до 17 лет с признаками кишечного заболевания. Возбуждено уголовное дело. Детей госпитализировали. "Вопросы безопасности детей – это безусловный приоритет, который требует внимания и ответственности всех сторон. О результатах выездов прошу докладывать незамедлительно. Повторение таких инцидентов недопустимо ни при каких условиях!", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20230728/infektsiya-1886748472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика алтай, шебалинский район, олег хорохордин
Происшествия, Республика Алтай, Шебалинский район, Олег Хорохордин
На Алтае проверят лагеря после кишечного заболевания у детей
Глава Республики Алтай поручил проверить лагеря после кишечного заболевания 67 детей
БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил проверить лагеря после массового кишечного заболевания у детей в лагере "Горный орленок". Об этом он написал в своём телеграм-канале
.
"После вспышки кишечного заболевания в оздоровительном детском лагере "Горный орленок" всем заболевшим оказана медицинская помощь, сегодня жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Вместе с тем, летняя оздоровительная кампания в Республике Алтай продолжается. Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности. Аналогичную работу необходимо провести администрациям города и районов, на территории которых находятся муниципальные лагеря", - написал Хорохордин.
В детском лагере в Удмуртии нашли признаки острой кишечной инфекции
Ранее со ссылкой на СУСК по Республике Алтай сообщалось, что в детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе
Республики Алтай, за медицинской помощью к фельдшеру учреждения обратилось 67 детей в возрасте с 7 до 17 лет с признаками кишечного заболевания. Возбуждено уголовное дело. Детей госпитализировали.
"Вопросы безопасности детей – это безусловный приоритет, который требует внимания и ответственности всех сторон. О результатах выездов прошу докладывать незамедлительно. Повторение таких инцидентов недопустимо ни при каких условиях!", - отметил глава региона.
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