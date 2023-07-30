https://ria.ru/20230730/lager-1887156390.html

На Алтае проверят лагеря после кишечного заболевания у детей

На Алтае проверят лагеря после кишечного заболевания у детей - РИА Новости, 30.07.2023

На Алтае проверят лагеря после кишечного заболевания у детей

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил проверить лагеря после массового кишечного заболевания у детей в лагере "Горный орленок". Об этом он написал в... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T08:50

2023-07-30T08:50

2023-07-30T08:58

происшествия

республика алтай

шебалинский район

олег хорохордин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144926/68/1449266812_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_ff1543983f886ba520093a2d2d57bfe6.jpg

БАРНАУЛ, 30 июл - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил проверить лагеря после массового кишечного заболевания у детей в лагере "Горный орленок". Об этом он написал в своём телеграм-канале."После вспышки кишечного заболевания в оздоровительном детском лагере "Горный орленок" всем заболевшим оказана медицинская помощь, сегодня жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Вместе с тем, летняя оздоровительная кампания в Республике Алтай продолжается. Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности. Аналогичную работу необходимо провести администрациям города и районов, на территории которых находятся муниципальные лагеря", - написал Хорохордин. Ранее со ссылкой на СУСК по Республике Алтай сообщалось, что в детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе Республики Алтай, за медицинской помощью к фельдшеру учреждения обратилось 67 детей в возрасте с 7 до 17 лет с признаками кишечного заболевания. Возбуждено уголовное дело. Детей госпитализировали. "Вопросы безопасности детей – это безусловный приоритет, который требует внимания и ответственности всех сторон. О результатах выездов прошу докладывать незамедлительно. Повторение таких инцидентов недопустимо ни при каких условиях!", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20230728/infektsiya-1886748472.html

https://ria.ru/20230726/proverka-1886456450.html

республика алтай

шебалинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика алтай, шебалинский район, олег хорохордин