В Госдуме призвали создать купол безопасности над российскими городами
Депутат Госдумы Гусев: российским городам необходим купол безопасности от атак дронов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников
Здание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале.
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"Сейчас уже нужно думать над тем, как этот купол создать. И конечно, не над одной Москвой, а как я уже писал: над всеми городами, которым угрожают атаки", - написал Гусев.
Он добавил, что часть необходимых технологий для создания купола есть у Общественного центра оборонных инноваций.
Гусев уточнил, что создание купола будет обсуждаться завтра совместно с Дмитрием Шуровым, который является главой Общественного центра оборонных инноваций, и его куратором Дмитрием Кузнецовым, а также с экспертами.
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"Есть и другие энтузиасты, готовые включиться в эту работу. Будем с ними встречаться и формировать предложения для органов власти. Москву необходимо защитить", - заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что Украина 30 июня пыталась атаковать Крым и Москву, используя беспилотники, сообщило Минобороны.