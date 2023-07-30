https://ria.ru/20230730/kupol-1887230335.html

В Госдуме призвали создать купол безопасности над российскими городами

В Госдуме призвали создать купол безопасности над российскими городами - РИА Новости, 30.07.2023

В Госдуме призвали создать купол безопасности над российскими городами

Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T18:09

2023-07-30T18:09

2023-07-30T18:09

безопасность

технологии

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россия

украина

госдума рф

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале. "Сейчас уже нужно думать над тем, как этот купол создать. И конечно, не над одной Москвой, а как я уже писал: над всеми городами, которым угрожают атаки", - написал Гусев.Он добавил, что часть необходимых технологий для создания купола есть у Общественного центра оборонных инноваций. Гусев уточнил, что создание купола будет обсуждаться завтра совместно с Дмитрием Шуровым, который является главой Общественного центра оборонных инноваций, и его куратором Дмитрием Кузнецовым, а также с экспертами. "Есть и другие энтузиасты, готовые включиться в эту работу. Будем с ними встречаться и формировать предложения для органов власти. Москву необходимо защитить", - заключил парламентарий. Ранее стало известно, что Украина 30 июня пыталась атаковать Крым и Москву, используя беспилотники, сообщило Минобороны.

https://ria.ru/20230730/slutskiy-1887211091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, москва, россия, украина, госдума рф