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В Госдуме призвали создать купол безопасности над российскими городами - РИА Новости, 30.07.2023
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18:09 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/kupol-1887230335.html
В Госдуме призвали создать купол безопасности над российскими городами
В Госдуме призвали создать купол безопасности над российскими городами - РИА Новости, 30.07.2023
В Госдуме призвали создать купол безопасности над российскими городами
Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T18:09
2023-07-30T18:09
безопасность
технологии
москва
россия
украина
госдума рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале. "Сейчас уже нужно думать над тем, как этот купол создать. И конечно, не над одной Москвой, а как я уже писал: над всеми городами, которым угрожают атаки", - написал Гусев.Он добавил, что часть необходимых технологий для создания купола есть у Общественного центра оборонных инноваций. Гусев уточнил, что создание купола будет обсуждаться завтра совместно с Дмитрием Шуровым, который является главой Общественного центра оборонных инноваций, и его куратором Дмитрием Кузнецовым, а также с экспертами. "Есть и другие энтузиасты, готовые включиться в эту работу. Будем с ними встречаться и формировать предложения для органов власти. Москву необходимо защитить", - заключил парламентарий. Ранее стало известно, что Украина 30 июня пыталась атаковать Крым и Москву, используя беспилотники, сообщило Минобороны.
https://ria.ru/20230730/slutskiy-1887211091.html
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безопасность, технологии, москва, россия, украина, госдума рф
Безопасность, Технологии, Москва, Россия, Украина, Госдума РФ
В Госдуме призвали создать купол безопасности над российскими городами

Депутат Госдумы Гусев: российским городам необходим купол безопасности от атак дронов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников
Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Необходимо создать купол безопасности, чтобы предотвратить атаки беспилотников во всех городах России, которые находятся под угрозой, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале.
«
"Сейчас уже нужно думать над тем, как этот купол создать. И конечно, не над одной Москвой, а как я уже писал: над всеми городами, которым угрожают атаки", - написал Гусев.
Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Он добавил, что часть необходимых технологий для создания купола есть у Общественного центра оборонных инноваций.
Гусев уточнил, что создание купола будет обсуждаться завтра совместно с Дмитрием Шуровым, который является главой Общественного центра оборонных инноваций, и его куратором Дмитрием Кузнецовым, а также с экспертами.
«
"Есть и другие энтузиасты, готовые включиться в эту работу. Будем с ними встречаться и формировать предложения для органов власти. Москву необходимо защитить", - заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что Украина 30 июня пыталась атаковать Крым и Москву, используя беспилотники, сообщило Минобороны.
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