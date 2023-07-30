https://ria.ru/20230730/krym-1887252420.html
В Крыму предостерегли Запад от попытки нападения на полуостров
В Крыму предостерегли Запад от попытки нападения на полуостров - РИА Новости, 30.07.2023
В Крыму предостерегли Запад от попытки нападения на полуостров
Попытка захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины, заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии Заур... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T21:35
2023-07-30T21:35
2023-07-30T21:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Попытка захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины, заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Ранее издание Daily Express со ссылкой на источник сообщило, что британские войска готовят украинский спецназ к захвату Крыма до наступления Рождества. Операция якобы будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданными Британией, США и Германией. "Попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины. У России достаточно средств и сил защитить свой суверенитет, даже если при этом будет необходимо пойти на крайние меры", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, крымчане прекрасно понимают, что полуостров является символом современной России, и никому не будет позволено посягать на него. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230729/krym-1887090291.html
https://ria.ru/20230730/krym-1887146535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, европа, заур смирнов, владимир путин, оон
Россия, Украина, Европа, Заур Смирнов, Владимир Путин, ООН
В Крыму предостерегли Запад от попытки нападения на полуостров
Смирнов: Попытка захватить Крым обернется катастрофой для Европы и тем более для Украины