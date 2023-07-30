https://ria.ru/20230730/krym-1887252420.html

В Крыму предостерегли Запад от попытки нападения на полуостров

В Крыму предостерегли Запад от попытки нападения на полуостров - РИА Новости, 30.07.2023

В Крыму предостерегли Запад от попытки нападения на полуостров

Попытка захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины, заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии Заур... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T21:35

2023-07-30T21:35

2023-07-30T21:35

россия

украина

европа

заур смирнов

владимир путин

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Попытка захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины, заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Ранее издание Daily Express со ссылкой на источник сообщило, что британские войска готовят украинский спецназ к захвату Крыма до наступления Рождества. Операция якобы будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданными Британией, США и Германией. "Попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины. У России достаточно средств и сил защитить свой суверенитет, даже если при этом будет необходимо пойти на крайние меры", - сказал РИА Новости Смирнов. По его словам, крымчане прекрасно понимают, что полуостров является символом современной России, и никому не будет позволено посягать на него. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230729/krym-1887090291.html

https://ria.ru/20230730/krym-1887146535.html

россия

украина

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, европа, заур смирнов, владимир путин, оон