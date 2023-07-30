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СМИ: Британия готовит Украину к захвату российского региона до Рождества - РИА Новости, 30.07.2023
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13:56 30.07.2023 (обновлено: 17:15 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/krym-1887195396.html
СМИ: Британия готовит Украину к захвату российского региона до Рождества
СМИ: Британия готовит Украину к захвату российского региона до Рождества - РИА Новости, 30.07.2023
СМИ: Британия готовит Украину к захвату российского региона до Рождества
Британские войска готовят украинский спецназ к захвату Крыма до наступления Рождества, пишет издание Daily Express со ссылкой на источник. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T13:56
2023-07-30T17:15
в мире
киев
великобритания
сша
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Британские войска готовят украинский спецназ к захвату Крыма до наступления Рождества, пишет издание Daily Express со ссылкой на источник."Прибыло уже более двух тысяч солдат (ВСУ. — Прим. ред.). Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданными Британией, США и Германией", — говорится в публикации.Обучение будет проходить в военном лагере в Окхэмптоне, Девон, в который не допускаются другие воинские части и представители общественности.Высказываемые Киевом намерения по захвату Крыма в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за атакой на полуостров последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html
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в мире, киев, великобритания, сша, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Великобритания, США, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
СМИ: Британия готовит Украину к захвату российского региона до Рождества

Express: Киев готовит в Великобритании две тысячи спецназовцев для захвата Крыма

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Британские войска готовят украинский спецназ к захвату Крыма до наступления Рождества, пишет издание Daily Express со ссылкой на источник.
"Прибыло уже более двух тысяч солдат (ВСУ. — Прим. ред.). Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданными Британией, США и Германией", — говорится в публикации.
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Обучение будет проходить в военном лагере в Окхэмптоне, Девон, в который не допускаются другие воинские части и представители общественности.
Высказываемые Киевом намерения по захвату Крыма в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за атакой на полуостров последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
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