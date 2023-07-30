https://ria.ru/20230730/krym-1887150922.html

Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым

Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым - РИА Новости, 30.07.2023

Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым

Российские военные предотвратили попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым, все они уничтожены, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T07:12

2023-07-30T07:12

2023-07-30T09:17

россия

черное море

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым, все они уничтожены, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", — рассказали в ведомстве.Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Пострадавших и разрушений нет.Киев регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотников. Так, 24 июля на регион организовали налет 17 дронов, их уничтожили с помощью средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. При этом в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов, а в Кировском обломками дрона повредило частный дом.

https://ria.ru/20230730/ataka-1887146284.html

россия

черное море

киев

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россия, черное море, киев