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Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:12 30.07.2023 (обновлено: 09:17 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/krym-1887150922.html
Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым
Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым - РИА Новости, 30.07.2023
Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым
Российские военные предотвратили попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым, все они уничтожены, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T07:12
2023-07-30T09:17
россия
черное море
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым, все они уничтожены, сообщило Минобороны в Telegram-канале.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым&quot;, — рассказали в ведомстве.Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Пострадавших и разрушений нет.Киев регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотников. Так, 24 июля на регион организовали налет 17 дронов, их уничтожили с помощью средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. При этом в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов, а в Кировском обломками дрона повредило частный дом.
https://ria.ru/20230730/ataka-1887146284.html
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россия, черное море, киев
Россия, Черное море, Специальная военная операция на Украине, Киев
Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым

Минобороны: в Крыму средствами ПВО и РЭБ нейтрализованы 25 украинских БПЛА

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым, все они уничтожены, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", — рассказали в ведомстве.

Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Пострадавших и разрушений нет.
Киев регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотников. Так, 24 июля на регион организовали налет 17 дронов, их уничтожили с помощью средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. При этом в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов, а в Кировском обломками дрона повредило частный дом.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореКиев
 
 
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