https://ria.ru/20230730/krym-1887150922.html
Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым
Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым - РИА Новости, 30.07.2023
Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым
Российские военные предотвратили попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым, все они уничтожены, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T07:12
2023-07-30T07:12
2023-07-30T09:17
россия
черное море
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку 25 украинских беспилотников атаковать Крым, все они уничтожены, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", — рассказали в ведомстве.Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Пострадавших и разрушений нет.Киев регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотников. Так, 24 июля на регион организовали налет 17 дронов, их уничтожили с помощью средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. При этом в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов, а в Кировском обломками дрона повредило частный дом.
https://ria.ru/20230730/ataka-1887146284.html
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россия, черное море, киев
Россия, Черное море, Специальная военная операция на Украине, Киев
Российские военные пресекли попытку 25 украинских БПЛА атаковать Крым
Минобороны: в Крыму средствами ПВО и РЭБ нейтрализованы 25 украинских БПЛА