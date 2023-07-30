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Прикроются Крымом. Зеленскому раскрыли горькую правду о будущем Украины - РИА Новости, 30.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/krym-1887150336.html
Прикроются Крымом. Зеленскому раскрыли горькую правду о будущем Украины
Прикроются Крымом. Зеленскому раскрыли горькую правду о будущем Украины - РИА Новости, 30.07.2023
Прикроются Крымом. Зеленскому раскрыли горькую правду о будущем Украины
Западные союзники могут не принимать Украину в альянс даже после завершения конфликта, несмотря на обещания, такое мнение выразил научный сотрудник... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T07:03
2023-07-30T07:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вильнюс
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Западные союзники могут не принимать Украину в альянс даже после завершения конфликта, несмотря на обещания, такое мнение выразил научный сотрудник Австралийского института международных отношений Лоик Симоне в своей статье для портала Conversation."Даже после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ничто не гарантирует, что все союзники единодушно поддержат кандидатуру Украины", — написал эксперт.По мнению Симоне, группа государств-членов НАТО, которые опасаются принятия Украины в альянс могут использовать статус Крыма в качестве удобного предлога, чтобы отказывать Украине в членстве даже после завершения конфликта.Аналитик добавил, что контроль России над полуостровом является постоянным и, как считают многие в НАТО, сохранится в будущем.Во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины альянс, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Зеленским в Вильнюсе призвали его "остыть".
https://ria.ru/20230730/sekret-1887147583.html
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в мире, украина, вильнюс, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вильнюс, Россия, НАТО
Прикроются Крымом. Зеленскому раскрыли горькую правду о будущем Украины

Conversation: союзники Украины могут использовать Крым, чтобы не принимать ее в НАТО

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Западные союзники могут не принимать Украину в альянс даже после завершения конфликта, несмотря на обещания, такое мнение выразил научный сотрудник Австралийского института международных отношений Лоик Симоне в своей статье для портала Conversation.
"Даже после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ничто не гарантирует, что все союзники единодушно поддержат кандидатуру Украины", — написал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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По мнению Симоне, группа государств-членов НАТО, которые опасаются принятия Украины в альянс могут использовать статус Крыма в качестве удобного предлога, чтобы отказывать Украине в членстве даже после завершения конфликта.
Аналитик добавил, что контроль России над полуостровом является постоянным и, как считают многие в НАТО, сохранится в будущем.
Во время саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины альянс, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что лидеры стран НАТО во время совместного ужина с Зеленским в Вильнюсе призвали его "остыть".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВильнюсРоссияНАТО
 
 
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