https://ria.ru/20230730/krym-1887146535.html
В Крыму обосновали отмену указа о передаче полуострова Украине в 1954 году
В Крыму обосновали отмену указа о передаче полуострова Украине в 1954 году - РИА Новости, 30.07.2023
В Крыму обосновали отмену указа о передаче полуострова Украине в 1954 году
Работа по обоснованию отмены указа 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР фактически завершена, сообщил РИА Новости глава парламента Владимир... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T05:29
2023-07-30T05:29
2023-07-30T05:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Работа по обоснованию отмены указа 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР фактически завершена, сообщил РИА Новости глава парламента Владимир Константинов. Ранее он поручил специально сформированной рабочей группе подготовить обращение в Конституционный суд России о признании нелегитимным указа 1954 года о передаче полуострова из РСФСР в состав УССР. "Наша работа фактически завершена. В своевременности и востребованности этой работы у нас нет никаких сомнений. Мы убеждены, что отмена указа, принятого с невероятным количеством нарушений и действовавшего в тот период законодательства, позволит нам официально, юридически исправить серьезную ошибку, допущенную в 1954 году", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, сейчас рабочая группа готовит сам текст обращения крымского парламента в Конституционный суд России. "Эту работу мы планируем завершить к концу августа, а затем на сессии примем решение о направлении нашего обращения в Конституционный суд (России - ред.)", - подчеркнул глава парламента.
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россия, украина, рсфср, владимир константинов, политика
Россия, Украина, РСФСР, Владимир Константинов, Политика
В Крыму обосновали отмену указа о передаче полуострова Украине в 1954 году
Константинов: работа по обоснованию отмены указа о передаче Крыма Украине завершена
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Работа по обоснованию отмены указа 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР фактически завершена, сообщил РИА Новости глава парламента Владимир Константинов.
Ранее он поручил специально сформированной рабочей группе подготовить обращение в Конституционный суд России
о признании нелегитимным указа 1954 года о передаче полуострова из РСФСР
в состав УССР.
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"Наша работа фактически завершена. В своевременности и востребованности этой работы у нас нет никаких сомнений. Мы убеждены, что отмена указа, принятого с невероятным количеством нарушений и действовавшего в тот период законодательства, позволит нам официально, юридически исправить серьезную ошибку, допущенную в 1954 году", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, сейчас рабочая группа готовит сам текст обращения крымского парламента в Конституционный суд России.
"Эту работу мы планируем завершить к концу августа, а затем на сессии примем решение о направлении нашего обращения в Конституционный суд (России - ред.)", - подчеркнул глава парламента.
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