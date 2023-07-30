https://ria.ru/20230730/krym-1887146535.html

В Крыму обосновали отмену указа о передаче полуострова Украине в 1954 году

В Крыму обосновали отмену указа о передаче полуострова Украине в 1954 году - РИА Новости, 30.07.2023

В Крыму обосновали отмену указа о передаче полуострова Украине в 1954 году

Работа по обоснованию отмены указа 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР фактически завершена, сообщил РИА Новости глава парламента Владимир... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T05:29

2023-07-30T05:29

2023-07-30T05:29

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украина

рсфср

владимир константинов

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Работа по обоснованию отмены указа 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР фактически завершена, сообщил РИА Новости глава парламента Владимир Константинов. Ранее он поручил специально сформированной рабочей группе подготовить обращение в Конституционный суд России о признании нелегитимным указа 1954 года о передаче полуострова из РСФСР в состав УССР. "Наша работа фактически завершена. В своевременности и востребованности этой работы у нас нет никаких сомнений. Мы убеждены, что отмена указа, принятого с невероятным количеством нарушений и действовавшего в тот период законодательства, позволит нам официально, юридически исправить серьезную ошибку, допущенную в 1954 году", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, сейчас рабочая группа готовит сам текст обращения крымского парламента в Конституционный суд России. "Эту работу мы планируем завершить к концу августа, а затем на сессии примем решение о направлении нашего обращения в Конституционный суд (России - ред.)", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20230729/krym-1887090291.html

https://ria.ru/20230721/uscherb-1885471513.html

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россия, украина, рсфср, владимир константинов, политика