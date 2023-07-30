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Путин и участники саммита Россия — Африка посетили Кронштадт

Путин и участники саммита Россия — Африка посетили Кронштадт - РИА Новости, 30.07.2023

Путин и участники саммита Россия — Африка посетили Кронштадт

Президент России Владимир Путин вместе с иностранными гостями главного военно-морского парада, участниками саммита "Россия - Африка", посетили Кронштадт,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T14:20

2023-07-30T14:20

2023-07-30T17:44

кронштадт

буркина-фасо

мали

владимир путин

форум "россия — африка"

россия

африка

ассими гойта

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с иностранными гостями главного военно-морского парада, участниками саммита "Россия - Африка", посетили Кронштадт, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с президентом России на катере находились президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Республики Конго Дени Сассу Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гойта, президент Эритреи Исайяс Афеворки, зампред Верховного (Суверенного) Совета Судана Малик Агар, премьер-министр Объединенной Республики Танзания Кассим Маджалива с супругой, вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге. С катера они также осмотрели пришвартованные у береговой линии корабли. Главный военно-морской парад страны прошел в День ВМФ в северной столице. По приглашению президента России на него остались ряд участников завершившегося накануне саммита "Россия - Африка".

кронштадт

буркина-фасо

мали

россия

африка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин в Кронштадте вместе с иностранными гостями Путин посетил Кронштадт вместе с иностранными гостями военно-морского парада. Вместе с ним на катере находились главы Буркина-Фасо, Республики Конго, Мали, Эритреи, а также премьер Танзании с супругой, вице-президент Экваториальной Гвинеи и представитель Судана. После осмотра Путин заявил, что все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться, создана хорошая база для развития отношений. 2023-07-30T14:20 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кронштадт, буркина-фасо, мали, владимир путин, форум "россия — африка", россия, африка, ассими гойта