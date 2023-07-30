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Путин и участники саммита Россия — Африка посетили Кронштадт - РИА Новости, 30.07.2023
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14:20 30.07.2023 (обновлено: 17:44 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/kronshtadt-1887198416.html
Путин и участники саммита Россия — Африка посетили Кронштадт
Путин и участники саммита Россия — Африка посетили Кронштадт - РИА Новости, 30.07.2023
Путин и участники саммита Россия — Африка посетили Кронштадт
Президент России Владимир Путин вместе с иностранными гостями главного военно-морского парада, участниками саммита "Россия - Африка", посетили Кронштадт,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:20
2023-07-30T17:44
кронштадт
буркина-фасо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с иностранными гостями главного военно-морского парада, участниками саммита "Россия - Африка", посетили Кронштадт, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с президентом России на катере находились президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Республики Конго Дени Сассу Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гойта, президент Эритреи Исайяс Афеворки, зампред Верховного (Суверенного) Совета Судана Малик Агар, премьер-министр Объединенной Республики Танзания Кассим Маджалива с супругой, вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге. С катера они также осмотрели пришвартованные у береговой линии корабли. Главный военно-морской парад страны прошел в День ВМФ в северной столице. По приглашению президента России на него остались ряд участников завершившегося накануне саммита "Россия - Африка".
кронштадт
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Путин в Кронштадте вместе с иностранными гостями
Путин посетил Кронштадт вместе с иностранными гостями военно-морского парада. Вместе с ним на катере находились главы Буркина-Фасо, Республики Конго, Мали, Эритреи, а также премьер Танзании с супругой, вице-президент Экваториальной Гвинеи и представитель Судана. После осмотра Путин заявил, что все договоренности, достигнутые на переговорах с лидерами стран Африки, будут исполняться, создана хорошая база для развития отношений.
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кронштадт, буркина-фасо, мали, владимир путин, форум "россия — африка", россия, африка, ассими гойта
Кронштадт, Буркина-Фасо, Мали, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", Россия, Африка, Ассими Гойта
Путин и участники саммита Россия — Африка посетили Кронштадт

Путин с гостями парада, участниками саммита Россия — Африка, осмотрел корабли в Кронштадте

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с иностранными гостями главного военно-морского парада, участниками саммита "Россия - Африка", посетили Кронштадт, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с президентом России на катере находились президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, президент Республики Конго Дени Сассу Нгессо, президент переходного периода Мали Ассими Гойта, президент Эритреи Исайяс Афеворки, зампред Верховного (Суверенного) Совета Судана Малик Агар, премьер-министр Объединенной Республики Танзания Кассим Маджалива с супругой, вице-президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге. С катера они также осмотрели пришвартованные у береговой линии корабли.
Главный военно-морской парад страны прошел в День ВМФ в северной столице. По приглашению президента России на него остались ряд участников завершившегося накануне саммита "Россия - Африка".
"Неприступная крепость": празднование Дня ВМФ в России
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

Катера специального назначения проекта 21980 Грачонок на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

Дирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадт

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

 Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

© РИА Новости / Александр Казаков
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3 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

Малый ракетный корабль Советск на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

Участники исторической реконструкции на Десантном катере Алексей Баринов проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

Зрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

Малый ракетный корабль Углич проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 15
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

Моряки на торжественном параде, посвященном Дню Военно-морского флота, в Новороссийске

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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9 из 15
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

Корабли во время парада во Владивостоке, посвященном Дню Военно-морского флота в России

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

© РИА Новости / Стрингер
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10 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

Морские пехотинцы в показательных выступления на праздновании Дня Военно-морского флота в Балтийске

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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11 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

Малый противолодочный корабль 3 ранга МПК-107 принимает участие в параде, посвященном Дню военно-морского флота, в Балтийске

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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12 из 15
© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанк

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля Кабардино-Балкария во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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13 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

Зрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

Моряк на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
15 из 15

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 15

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ прошел главный военно-морской парад. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 15

Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии, также парад посетили некоторые лидеры африканских стран.

© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
3 из 15

Президент указал на последовательный рост мощи российского флота и напомнил, что на боевое дежурство заступил ракетный корвет "Меркурий".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 15

В Петербурге на Неве расставили пять современных кораблей и шесть парусников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 15

Флагманским кораблем парада стал сторожевой корабль "Неустрашимый".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 15

В парадном строю по Неве прошли 10 катеров и 4 корабля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 15

Всего в морской и сухопутной частях парада участвовали порядка 3000 военнослужащих.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 15

Парады кораблей прошли в Новороссийске и в пункте базирования средиземноморской группировки в сирийском порту Тартус.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 15

Праздничные мероприятия, в том числе парад с участием семи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), прошли и во Владивостоке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
10 из 15

В Амурском заливе состоялись первые за три года военно-спортивный праздник и театрализованное представление.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
11 из 15

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике в Балтийске задействовали более 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, свыше 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
12 из 15

Праздничные мероприятия начались с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона на площади Балтийской Славы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
13 из 15

В Санкт-Петербурге Путин по окончании парада пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 15

Завершатся торжества артиллерийским салютом в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Североморске и Балтийске.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
КронштадтБуркина-ФасоМалиВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"РоссияАфрикаАссими Гойта
 
 
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