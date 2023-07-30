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В Швеции ухудшилась ситуация с безопасностью после акций с сожжением Корана - РИА Новости, 30.07.2023
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Религия
 
22:55 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/koran-1887258000.html
В Швеции ухудшилась ситуация с безопасностью после акций с сожжением Корана
В Швеции ухудшилась ситуация с безопасностью после акций с сожжением Корана - РИА Новости, 30.07.2023
В Швеции ухудшилась ситуация с безопасностью после акций с сожжением Корана
Швеция находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон по итогам РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T22:55
2023-07-30T22:55
религия
в мире
швеция
ульф кристерссон
лига арабских государств
метте фредериксен
ахмед абуль гейт
ирак
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ЦЮРИХ, 30 июл - РИА Новости. Швеция находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон по итогам обсуждения с датской коллегой Метте Фредериксен акций с сожжением Корана в обеих странах. "В течение последнего дня я находился в тесном диалоге с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, и шведское правительство обсуждало с датским правительством ситуацию на фоне происходящих сожжений Священных Писаний. В настоящее время мы находимся в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны", - говорится в заявлении Кристерссона, опубликованном в воскресенье на сайте правительства Швеции. По словам шведского премьера, некоторые государства могут использовать ситуацию с ухудшением безопасности в Швеции. Как добавил Кристерссон, власти обеих стран считают такое положение дел опасным и примут соответствующие меры. "В Швеции мы уже приступили к анализу правовой ситуации, включая закон об общественном порядке, с целью изучения возможностей для принятия мер, способных укрепить нашу национальную безопасность и безопасность шведов в Швеции и за рубежом. В конечном итоге речь идет о защите нашего свободного и открытого общества, нашей демократии и права наших граждан на свободу и безопасность", - говорится в заявлении Кристерссона. В свою очередь, правительство Дании в воскресенье заявило, что рассмотрит вопрос о введении ограничений относительно акций с сожжением Корана и других подобных мероприятий, оскорбляющих религию, культуру, другие страны и угрожающих безопасности королевства. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция , Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. За последнюю неделю радикальная группировка "Датские патриоты" провела несколько акций с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене. Трижды радикалы сжигали копии священной книги мусульман у дипмиссии Ирака.
https://ria.ru/20230730/koran-1887253103.html
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в мире, швеция, ульф кристерссон, лига арабских государств, метте фредериксен, ахмед абуль гейт, ирак, дания, религия
Религия, В мире, Швеция, Ульф Кристерссон, Лига арабских государств, Метте Фредериксен, Ахмед Абуль Гейт, Ирак, Дания, Религия
В Швеции ухудшилась ситуация с безопасностью после акций с сожжением Корана

Премьер Швеции признал ухудшение ситуации с безопасностью после акций с сожжением Корана

© AP Photo / Janerik HenrikssonУльф Кристерссон
Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Janerik Henriksson
Ульф Кристерссон. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 30 июл - РИА Новости. Швеция находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон по итогам обсуждения с датской коллегой Метте Фредериксен акций с сожжением Корана в обеих странах.
«
"В течение последнего дня я находился в тесном диалоге с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, и шведское правительство обсуждало с датским правительством ситуацию на фоне происходящих сожжений Священных Писаний. В настоящее время мы находимся в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны", - говорится в заявлении Кристерссона, опубликованном в воскресенье на сайте правительства Швеции.
Города мира. Копенгаген - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В Дании обсудят введение ограничений относительно акций с сожжением Корана
Вчера, 21:57
По словам шведского премьера, некоторые государства могут использовать ситуацию с ухудшением безопасности в Швеции. Как добавил Кристерссон, власти обеих стран считают такое положение дел опасным и примут соответствующие меры.
«
"В Швеции мы уже приступили к анализу правовой ситуации, включая закон об общественном порядке, с целью изучения возможностей для принятия мер, способных укрепить нашу национальную безопасность и безопасность шведов в Швеции и за рубежом. В конечном итоге речь идет о защите нашего свободного и открытого общества, нашей демократии и права наших граждан на свободу и безопасность", - говорится в заявлении Кристерссона.
В свою очередь, правительство Дании в воскресенье заявило, что рассмотрит вопрос о введении ограничений относительно акций с сожжением Корана и других подобных мероприятий, оскорбляющих религию, культуру, другие страны и угрожающих безопасности королевства.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция , Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
За последнюю неделю радикальная группировка "Датские патриоты" провела несколько акций с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене. Трижды радикалы сжигали копии священной книги мусульман у дипмиссии Ирака.
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Страны ОИС ответят на акции по осквернению Корана, заявил глава МИД Турции
28 июля, 16:56
 
РелигияВ миреШвецияУльф КристерссонЛига арабских государствМетте ФредериксенАхмед Абуль ГейтИракДанияРелигия
 
 
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