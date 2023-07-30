В Швеции ухудшилась ситуация с безопасностью после акций с сожжением Корана
Премьер Швеции признал ухудшение ситуации с безопасностью после акций с сожжением Корана
© AP Photo / Janerik HenrikssonУльф Кристерссон
© AP Photo / Janerik Henriksson
Ульф Кристерссон. Архивное фото
ЦЮРИХ, 30 июл - РИА Новости. Швеция находится в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон по итогам обсуждения с датской коллегой Метте Фредериксен акций с сожжением Корана в обеих странах.
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"В течение последнего дня я находился в тесном диалоге с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, и шведское правительство обсуждало с датским правительством ситуацию на фоне происходящих сожжений Священных Писаний. В настоящее время мы находимся в самой серьезной ситуации в области безопасности со времен Второй мировой войны", - говорится в заявлении Кристерссона, опубликованном в воскресенье на сайте правительства Швеции.
По словам шведского премьера, некоторые государства могут использовать ситуацию с ухудшением безопасности в Швеции. Как добавил Кристерссон, власти обеих стран считают такое положение дел опасным и примут соответствующие меры.
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"В Швеции мы уже приступили к анализу правовой ситуации, включая закон об общественном порядке, с целью изучения возможностей для принятия мер, способных укрепить нашу национальную безопасность и безопасность шведов в Швеции и за рубежом. В конечном итоге речь идет о защите нашего свободного и открытого общества, нашей демократии и права наших граждан на свободу и безопасность", - говорится в заявлении Кристерссона.
В свою очередь, правительство Дании в воскресенье заявило, что рассмотрит вопрос о введении ограничений относительно акций с сожжением Корана и других подобных мероприятий, оскорбляющих религию, культуру, другие страны и угрожающих безопасности королевства.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция , Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
За последнюю неделю радикальная группировка "Датские патриоты" провела несколько акций с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене. Трижды радикалы сжигали копии священной книги мусульман у дипмиссии Ирака.