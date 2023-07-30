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В Дании обсудят введение ограничений относительно акций с сожжением Корана - РИА Новости, 30.07.2023
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Религия
 
21:57 30.07.2023 (обновлено: 22:57 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/koran-1887253103.html
В Дании обсудят введение ограничений относительно акций с сожжением Корана
В Дании обсудят введение ограничений относительно акций с сожжением Корана - РИА Новости, 30.07.2023
В Дании обсудят введение ограничений относительно акций с сожжением Корана
Правительство Дании рассмотрит вопрос о введении ограничений относительно акций с сожжением Корана и других подобных мероприятий, оскорбляющих религию,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T21:57
2023-07-30T22:57
дания
турция
египет
религия
религия
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ЦЮРИХ, 30 июл - РИА Новости. Правительство Дании рассмотрит вопрос о введении ограничений относительно акций с сожжением Корана и других подобных мероприятий, оскорбляющих религию, культуру, другие страны и угрожающих безопасности королевства. "Правительство Дании будет изучать возможность вмешательства в особые ситуации, когда, например, оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь значительные негативные последствия для Дании, не в последнюю очередь с точки зрения безопасности", - говорится в заявлении кабинета министров, распространенном в воскресенье. Как отмечается, возможные ограничения не должны отменять положение о том, что "свобода выражения мнений в Дании имеет очень широкую сферу применения". В заявлении подчеркивается, что сожжение Корана – глубоко оскорбительный акт, ранее совершенный несколькими лицами. "Эти несколько человек не представляют ценностей, на которых построено датское общество. Эти действия играют на руку экстремистам. Они сеют раскол в то время, когда нам необходимо сплотиться, и выгодны тем странам, которые хотят вбить клин между Западом и Глобальным Югом", - говорится в тексте заявления. За последнюю неделю радикальная группировка "Датские патриоты" провела несколько акций с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене. Трижды радикалы сжигали копии священной книги мусульман у дипмиссии Ирака.
https://ria.ru/20230728/koran-1886920567.html
https://ria.ru/20230720/koran-1885375191.html
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дания, турция, египет, религия
Дания, Турция, Египет, Религия, Религия
В Дании обсудят введение ограничений относительно акций с сожжением Корана

В Дании рассмотрят вопрос о введении ограничений относительно акций с сожжением Корана

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГорода мира. Копенгаген
Города мира. Копенгаген - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЦЮРИХ, 30 июл - РИА Новости. Правительство Дании рассмотрит вопрос о введении ограничений относительно акций с сожжением Корана и других подобных мероприятий, оскорбляющих религию, культуру, другие страны и угрожающих безопасности королевства.
«
"Правительство Дании будет изучать возможность вмешательства в особые ситуации, когда, например, оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь значительные негативные последствия для Дании, не в последнюю очередь с точки зрения безопасности", - говорится в заявлении кабинета министров, распространенном в воскресенье.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Как отмечается, возможные ограничения не должны отменять положение о том, что "свобода выражения мнений в Дании имеет очень широкую сферу применения".
В заявлении подчеркивается, что сожжение Корана – глубоко оскорбительный акт, ранее совершенный несколькими лицами.
«
"Эти несколько человек не представляют ценностей, на которых построено датское общество. Эти действия играют на руку экстремистам. Они сеют раскол в то время, когда нам необходимо сплотиться, и выгодны тем странам, которые хотят вбить клин между Западом и Глобальным Югом", - говорится в тексте заявления.
За последнюю неделю радикальная группировка "Датские патриоты" провела несколько акций с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене. Трижды радикалы сжигали копии священной книги мусульман у дипмиссии Ирака.
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