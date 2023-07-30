Турция ждет от Швеции конкретных действий в борьбе с исламофобскими акциями
В Турции заявили, что ждут от Швеции конкретных шагов в борьбе с исламофобскими акциями
© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские охраняют вход в шведское консульство в Стамбуле
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие полицейские охраняют вход в шведское консульство в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобскими акциями, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму.
Телефонный разговор состоялся в воскресенье, сообщил МИД Турции в пресс-релизе.
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"Министр Фидан заявил о неприемлемости продолжения акций по осквернению Корана в Европе под прикрытием якобы свободы слова, и подчеркнул, что Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов в отношении этих акций, вызывающих критику исламских стран", - сообщил МИД.
Также министры обсудили процесс вступления Швеции в НАТО.
Фидан ранее заявил, что исламские страны по итогам заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) 31 июля дадут единый ответ на акции по осквернению Корана в европейских странах,
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция , Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно сожгли экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля - сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.