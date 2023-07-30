Рейтинг@Mail.ru
Турция ждет от Швеции конкретных действий в борьбе с исламофобскими акциями - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 30.07.2023 (обновлено: 19:34 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/koran-1887239516.html
Турция ждет от Швеции конкретных действий в борьбе с исламофобскими акциями
Турция ждет от Швеции конкретных действий в борьбе с исламофобскими акциями - РИА Новости, 30.07.2023
Турция ждет от Швеции конкретных действий в борьбе с исламофобскими акциями
Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобскими акциями, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T19:33
2023-07-30T19:34
в мире
турция
швеция
стокгольм (город)
хакан фидан
ахмед абуль гейт
нато
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846922294_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef2ce4974841075c494a81d2bcb9552e.jpg
СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобскими акциями, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму. Телефонный разговор состоялся в воскресенье, сообщил МИД Турции в пресс-релизе. "Министр Фидан заявил о неприемлемости продолжения акций по осквернению Корана в Европе под прикрытием якобы свободы слова, и подчеркнул, что Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов в отношении этих акций, вызывающих критику исламских стран", - сообщил МИД. Также министры обсудили процесс вступления Швеции в НАТО. Фидан ранее заявил, что исламские страны по итогам заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) 31 июля дадут единый ответ на акции по осквернению Корана в европейских странах, Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция , Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно сожгли экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля - сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.
https://ria.ru/20230728/koran-1886920567.html
https://ria.ru/20230726/koran-1886493099.html
турция
швеция
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846922294_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e4cd0a4a583c1b1bd04f704777f31adf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, швеция, стокгольм (город), хакан фидан, ахмед абуль гейт, нато, лига арабских государств
В мире, Турция, Швеция, Стокгольм (город), Хакан Фидан, Ахмед Абуль Гейт, НАТО, Лига арабских государств
Турция ждет от Швеции конкретных действий в борьбе с исламофобскими акциями

В Турции заявили, что ждут от Швеции конкретных шагов в борьбе с исламофобскими акциями

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские охраняют вход в шведское консульство в Стамбуле
Турецкие полицейские охраняют вход в шведское консульство в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие полицейские охраняют вход в шведское консульство в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобскими акциями, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму.
Телефонный разговор состоялся в воскресенье, сообщил МИД Турции в пресс-релизе.
«
"Министр Фидан заявил о неприемлемости продолжения акций по осквернению Корана в Европе под прикрытием якобы свободы слова, и подчеркнул, что Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов в отношении этих акций, вызывающих критику исламских стран", - сообщил МИД.
Также министры обсудили процесс вступления Швеции в НАТО.
Фидан ранее заявил, что исламские страны по итогам заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) 31 июля дадут единый ответ на акции по осквернению Корана в европейских странах,
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Страны ОИС ответят на акции по осквернению Корана, заявил глава МИД Турции
28 июля, 16:56
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция , Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно сожгли экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля - сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В Дании радикалы вновь сожгли Коран
26 июля, 21:48
 
В миреТурцияШвецияСтокгольм (город)Хакан ФиданАхмед Абуль ГейтНАТОЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала