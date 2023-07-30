https://ria.ru/20230730/koran-1887239516.html

Турция ждет от Швеции конкретных действий в борьбе с исламофобскими акциями

Турция ждет от Швеции конкретных действий в борьбе с исламофобскими акциями - РИА Новости, 30.07.2023

Турция ждет от Швеции конкретных действий в борьбе с исламофобскими акциями

Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобскими акциями, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T19:33

2023-07-30T19:33

2023-07-30T19:34

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швеция

стокгольм (город)

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ахмед абуль гейт

нато

лига арабских государств

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СТАМБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов в борьбе с исламофобскими акциями, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму. Телефонный разговор состоялся в воскресенье, сообщил МИД Турции в пресс-релизе. "Министр Фидан заявил о неприемлемости продолжения акций по осквернению Корана в Европе под прикрытием якобы свободы слова, и подчеркнул, что Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов в отношении этих акций, вызывающих критику исламских стран", - сообщил МИД. Также министры обсудили процесс вступления Швеции в НАТО. Фидан ранее заявил, что исламские страны по итогам заседания Организации исламского сотрудничества (ОИС) 31 июля дадут единый ответ на акции по осквернению Корана в европейских странах, Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция , Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно сожгли экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля - сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.

https://ria.ru/20230728/koran-1886920567.html

https://ria.ru/20230726/koran-1886493099.html

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стокгольм (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, швеция, стокгольм (город), хакан фидан, ахмед абуль гейт, нато, лига арабских государств