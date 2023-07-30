https://ria.ru/20230730/kontrataka-1887151667.html
Российские силы выбили ВСУ из захваченного Старомайорского, сообщил Рогов
Российские силы выбили ВСУ из захваченного Старомайорского, сообщил Рогов - РИА Новости, 30.07.2023
Российские силы выбили ВСУ из захваченного Старомайорского, сообщил Рогов
Российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил глава... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T07:25
2023-07-30T07:25
2023-07-30T07:36
специальная военная операция на украине
старомайорское
азовское море
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что противник пытается закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное, чтобы получить возможность выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря. "В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться. Ничего у врага не получилось. Украинские боевики прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия", - сказал Рогов. По его словам, Старомайорское фактически перешло в серую зону. "Сейчас идут бои не сколько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами", - подчеркнул Рогов. Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Времевском выступе, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР, активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ, а потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20230730/rezervy-1887145973.html
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887145652.html
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старомайорское, азовское море, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Азовское море, Россия, Владимир Рогов
Российские силы выбили ВСУ из захваченного Старомайорского, сообщил Рогов
Рогов: российские силы контратаковали на Времевском выступе, выбив ВСУ из Старомайорского
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что противник пытается закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное, чтобы получить возможность выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря
.
На Купянском направлении сорвали попытку ВСУ перебросить резервы
"В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться. Ничего у врага не получилось. Украинские боевики прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия", - сказал Рогов.
По его словам, Старомайорское фактически перешло в серую зону.
"Сейчас идут бои не сколько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами", - подчеркнул Рогов.
Накануне в Минобороны РФ
сообщали, что на Времевском выступе, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР
, активными действиями подразделений группировки войск "Восток" отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины
и уничтожена украинская ДРГ, а потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих.
Российские военные заняли на Купянском направлении опорные пункты ВСУ