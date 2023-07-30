https://ria.ru/20230730/kiberataka-1887199727.html

В США испугались внедрения "вредоносного китайского кода", пишут СМИ

В США испугались внедрения "вредоносного китайского кода", пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2023

В США испугались внедрения "вредоносного китайского кода", пишут СМИ

Представители американской разведки ищут вредоносный компьютерный код, который Китай якобы мог внедрить в инфраструктуру американских баз, чтобы подорвать... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T14:27

2023-07-30T14:27

2023-07-30T14:27

в мире

сша

китай

тайвань

народно-освободительная армия китая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847642127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ccad12bc55c5ead6540e8d5af2ef2ee6.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Представители американской разведки ищут вредоносный компьютерный код, который Китай якобы мог внедрить в инфраструктуру американских баз, чтобы подорвать военные операции США в случае конфликта, в частности на Тайване, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. В мае агентство США по кибербезопасности и инфраструктуре заявило, что считает компанию Volt Typhoon, якобы связанную с КНР, причастной к кибератакам на критическую инфраструктуру. Агентство предупредило, что атаки могут повториться по всему миру. Со своей стороны, компания "Майкрософт" заявила, что раскрыла тайную злонамеренную активность со стороны указанной компании, направленную на доступ к учетным данным и нацеленную на критически важные инфраструктурные организации. Volt Typhoon активна с середины 2021 года, объектом атак же становились организации связи, производства, транспорта и других на Гуаме и на других территориях США, утверждает компания. "Обнаружение вредоносной программы вызвало опасения, что китайские хакеры, вероятно, работающие на Народно-освободительную армию Китая (НОАК), внедрили код, созданный с целью сорвать военные операций США в случае конфликта, в том числе, если в ближайшие годы Пекин предпримет действия против Тайваня", - говорится в сообщении издания. Как сообщили газете источники, вредоносный компьютерный код был якобы скрыт глубоко внутри инфраструктуры, "контролирующей электросети, системы связи и водоснабжения", которые обеспечивают деятельность военных баз США во всем мире. Как заявил газете один из источников, вредоносная программа является "бомбой замедленного действия", которая может позволить Китаю отключить электроснабжение, воду и связь на американских военных базах. Более того, как отмечается, действие вредоносного кода может коснуться и граждан США, поскольку часто дома и гражданские предприятия подключены к той же инфраструктуре.

https://ria.ru/20230720/khakery-1885383505.html

https://ria.ru/20230717/tekhnologii-1884712896.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая