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Появились кадры последствий атаки украинских БПЛА в районе Москва-Сити

Появились кадры последствий атаки украинских БПЛА в районе Москва-Сити - РИА Новости, 30.07.2023

Появились кадры последствий атаки украинских БПЛА в районе Москва-Сити

В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на комплекс "Москва-Сити" утром 30 июля. РИА Новости, 30.07.2023

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украина

москва

сергей собянин

происшествия

специальная военная операция на украине

кубинка

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на комплекс "Москва-Сити" утром 30 июля.На видео видны повреждения окон у одного из московских небоскребов.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях комплекса, жертв и пострадавших нет. Движение по Тестовской улице в районе "Москва-Сити" перекрыто.Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал. В пятницу система ПВО сбила дрон в Московской области, разрушений и пострадавших не было.

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Кадры поврежденных фасадов башен Москва-Сити Москва-Сити, поврежденные беспилотниками фасады офисных башен. 2023-07-30T09:07 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, москва, сергей собянин, происшествия, кубинка