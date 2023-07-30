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Появились кадры последствий атаки украинских БПЛА в районе Москва-Сити - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:07 30.07.2023 (обновлено: 09:43 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/kadry-1887157999.html
Появились кадры последствий атаки украинских БПЛА в районе Москва-Сити
Появились кадры последствий атаки украинских БПЛА в районе Москва-Сити - РИА Новости, 30.07.2023
Появились кадры последствий атаки украинских БПЛА в районе Москва-Сити
В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на комплекс "Москва-Сити" утром 30 июля. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:07
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украина
москва
сергей собянин
происшествия
специальная военная операция на украине
кубинка
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на комплекс "Москва-Сити" утром 30 июля.На видео видны повреждения окон у одного из московских небоскребов.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях комплекса, жертв и пострадавших нет. Движение по Тестовской улице в районе "Москва-Сити" перекрыто.Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал. В пятницу система ПВО сбила дрон в Московской области, разрушений и пострадавших не было.
украина
москва
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Кадры поврежденных фасадов башен Москва-Сити
Москва-Сити, поврежденные беспилотниками фасады офисных башен.
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украина, москва, сергей собянин, происшествия, кубинка
Украина, Москва, Сергей Собянин, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Кубинка
Появились кадры последствий атаки украинских БПЛА в районе Москва-Сити

В Сети появились видео последствий атаки БПЛА на небоскреб в Москва-Сити

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на комплекс "Москва-Сити" утром 30 июля.
На видео видны повреждения окон у одного из московских небоскребов.
© AP PhotoПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях комплекса, жертв и пострадавших нет. Движение по Тестовской улице в районе "Москва-Сити" перекрыто.

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.

В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал. В пятницу система ПВО сбила дрон в Московской области, разрушений и пострадавших не было.
© AP PhotoПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваСергей СобянинПроисшествияКубинка
 
 
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