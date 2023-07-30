Появились кадры последствий атаки украинских БПЛА в районе Москва-Сити
В Сети появились видео последствий атаки БПЛА на небоскреб в Москва-Сити
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Сети появились кадры последствий атаки беспилотников на комплекс "Москва-Сити" утром 30 июля.
На видео видны повреждения окон у одного из московских небоскребов.
© AP PhotoПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
© AP Photo
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях комплекса, жертв и пострадавших нет. Движение по Тестовской улице в районе "Москва-Сити" перекрыто.
Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал. В пятницу система ПВО сбила дрон в Московской области, разрушений и пострадавших не было.
Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.
В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал. В пятницу система ПВО сбила дрон в Московской области, разрушений и пострадавших не было.
© AP PhotoПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
© AP Photo
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве