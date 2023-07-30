https://ria.ru/20230730/informirovanie-1887226508.html
В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА
В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА - РИА Новости, 30.07.2023
В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА
Необходимо проработать точечное смс-информирование москвичей, а также отслеживание беспилотников с помощью городских камер, считает вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:38
2023-07-30T17:38
2023-07-30T17:38
безопасность
технологии
москва
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владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Необходимо проработать точечное смс-информирование москвичей, а также отслеживание беспилотников с помощью городских камер, считает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. "Нужно проработать возможность точечного смс-информирования жителей о фиксируемых угрозах. До конца СВО нужно переоборудовать и направить в небо половину дорожных и уличных камер и две трети камер МКАД", - написал он в своем телеграм-канале. Такая система, по словам Даванкова, позволит людям заранее узнать о приближении беспилотников и принять все необходимые меры. Парламентарий также уточнил, что профильные ведомства должны дать рекомендации москвичам, как вести себя в случаях атак БПЛА. Он добавил, что нужны дополнительные меры контроля для того, чтобы эффективно и своевременно отслеживать траекторию полета беспилотника. По мнению вице-спикера, российские технические специалисты могут найти решение по обеспечению безопасности российских городов в случае атак дронов с помощью камер. Парламентарий отметил, что все меры будут проработаны с комитетом Госдумы по обороне. "Московские службы хорошо работают с последствиями. Но сейчас нужно задействовать все ресурсы, чтобы работать на опережение", - заключил он. Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
https://ria.ru/20230730/bespilotnik-1887155804.html
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безопасность, технологии, москва, россия, владислав даванков, госдума рф, сергей собянин
Безопасность, Технологии, Москва, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ, Сергей Собянин
В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА
Даванков: надо создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Необходимо проработать точечное смс-информирование москвичей, а также отслеживание беспилотников с помощью городских камер, считает
вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
"Нужно проработать возможность точечного смс-информирования жителей о фиксируемых угрозах. До конца СВО нужно переоборудовать и направить в небо половину дорожных и уличных камер и две трети камер МКАД", - написал он в своем телеграм-канале.
Экстренные службы работают у зданий в Москве, атакованных беспилотниками
Такая система, по словам Даванкова, позволит людям заранее узнать о приближении беспилотников и принять все необходимые меры.
Парламентарий также уточнил, что профильные ведомства должны дать рекомендации москвичам, как вести себя в случаях атак БПЛА. Он добавил, что нужны дополнительные меры контроля для того, чтобы эффективно и своевременно отслеживать траекторию полета беспилотника. По мнению вице-спикера, российские технические специалисты могут найти решение по обеспечению безопасности российских городов в случае атак дронов с помощью камер.
Парламентарий отметил, что все меры будут проработаны с комитетом Госдумы по обороне. "Московские службы хорошо работают с последствиями. Но сейчас нужно задействовать все ресурсы, чтобы работать на опережение", - заключил он.
Мэр столицы Сергей Собянин
ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ
уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве
террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
В новой Москве упал беспилотник