https://ria.ru/20230730/informirovanie-1887226508.html

В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА

В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА - РИА Новости, 30.07.2023

В ГД предложили создать систему информирования москвичей об угрозах БПЛА

Необходимо проработать точечное смс-информирование москвичей, а также отслеживание беспилотников с помощью городских камер, считает вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T17:38

2023-07-30T17:38

2023-07-30T17:38

безопасность

технологии

москва

россия

владислав даванков

госдума рф

сергей собянин

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Необходимо проработать точечное смс-информирование москвичей, а также отслеживание беспилотников с помощью городских камер, считает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. "Нужно проработать возможность точечного смс-информирования жителей о фиксируемых угрозах. До конца СВО нужно переоборудовать и направить в небо половину дорожных и уличных камер и две трети камер МКАД", - написал он в своем телеграм-канале. Такая система, по словам Даванкова, позволит людям заранее узнать о приближении беспилотников и принять все необходимые меры. Парламентарий также уточнил, что профильные ведомства должны дать рекомендации москвичам, как вести себя в случаях атак БПЛА. Он добавил, что нужны дополнительные меры контроля для того, чтобы эффективно и своевременно отслеживать траекторию полета беспилотника. По мнению вице-спикера, российские технические специалисты могут найти решение по обеспечению безопасности российских городов в случае атак дронов с помощью камер. Парламентарий отметил, что все меры будут проработаны с комитетом Госдумы по обороне. "Московские службы хорошо работают с последствиями. Но сейчас нужно задействовать все ресурсы, чтобы работать на опережение", - заключил он. Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

https://ria.ru/20230730/bespilotnik-1887155804.html

https://ria.ru/20230724/bespilotnik-1886058127.html

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безопасность, технологии, москва, россия, владислав даванков, госдума рф, сергей собянин