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По Вашингтону пронеслась гроза с порывами ветра в 100 километров в час
По Вашингтону пронеслась гроза с порывами ветра в 100 километров в час - РИА Новости, 30.07.2023
По Вашингтону пронеслась гроза с порывами ветра в 100 километров в час
Гроза с порывами ветра в 100 километров в час пронеслась в субботу над американской столицей Вашингтоном, повалив деревья и обесточив множество домов. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T02:47
2023-07-30T02:47
2023-07-30T06:13
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в мире
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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Гроза с порывами ветра в 100 километров в час пронеслась в субботу над американской столицей Вашингтоном, повалив деревья и обесточив множество домов.Метеорологическая служба газеты Washigton Post утверждает, что скорость ветра в городе и его окрестностях достигала 60-85 миль в час (от 96,5 до 136,8 километра в час). По данным мониторингового ресурса PowerOutage.US, в столичном регионе без света остались 200 тысяч потребителей.Ветер, сопровождавшийся проливным дождем, повалил десятки деревьев, которые повреждали постройки, машины и блокировали дороги. Сообщений о пострадавших пока не поступало.Природный катаклизм синоптики связывают с несколькими днями сильной жары. Воздух в Вашингтоне на этой неделе прогревался до плюс 37 градусов, которые в сочетании с высокой влажностью воспринимались как плюс 40 с лишним.
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вашингтон (штат), в мире
По Вашингтону пронеслась гроза с порывами ветра в 100 километров в час
Вашингтон пережил грозу с ветром скоростью более 100 километров в час
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Гроза с порывами ветра в 100 километров в час пронеслась в субботу над американской столицей Вашингтоном, повалив деревья и обесточив множество домов.
Метеорологическая служба газеты Washigton Post
утверждает, что скорость ветра в городе и его окрестностях достигала 60-85 миль в час (от 96,5 до 136,8 километра в час). По данным мониторингового ресурса PowerOutage.US, в столичном регионе без света остались 200 тысяч потребителей.
Ветер, сопровождавшийся проливным дождем, повалил десятки деревьев, которые повреждали постройки, машины и блокировали дороги. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Природный катаклизм синоптики связывают с несколькими днями сильной жары. Воздух в Вашингтоне на этой неделе прогревался до плюс 37 градусов, которые в сочетании с высокой влажностью воспринимались как плюс 40 с лишним.
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