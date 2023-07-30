Рейтинг@Mail.ru
По Вашингтону пронеслась гроза с порывами ветра в 100 километров в час - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 30.07.2023 (обновлено: 06:13 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/groza-1887140932.html
По Вашингтону пронеслась гроза с порывами ветра в 100 километров в час
По Вашингтону пронеслась гроза с порывами ветра в 100 километров в час - РИА Новости, 30.07.2023
По Вашингтону пронеслась гроза с порывами ветра в 100 километров в час
Гроза с порывами ветра в 100 километров в час пронеслась в субботу над американской столицей Вашингтоном, повалив деревья и обесточив множество домов. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T02:47
2023-07-30T06:13
вашингтон (штат)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110925/99/1109259919_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3521eb656fac894fee33ae9ab62520c1.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Гроза с порывами ветра в 100 километров в час пронеслась в субботу над американской столицей Вашингтоном, повалив деревья и обесточив множество домов.Метеорологическая служба газеты Washigton Post утверждает, что скорость ветра в городе и его окрестностях достигала 60-85 миль в час (от 96,5 до 136,8 километра в час). По данным мониторингового ресурса PowerOutage.US, в столичном регионе без света остались 200 тысяч потребителей.Ветер, сопровождавшийся проливным дождем, повалил десятки деревьев, которые повреждали постройки, машины и блокировали дороги. Сообщений о пострадавших пока не поступало.Природный катаклизм синоптики связывают с несколькими днями сильной жары. Воздух в Вашингтоне на этой неделе прогревался до плюс 37 градусов, которые в сочетании с высокой влажностью воспринимались как плюс 40 с лишним.
https://ria.ru/20230730/uragan-1887140717.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/110925/99/1109259919_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_4f68c458c529291d069e546dd3a7a3e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), в мире
Вашингтон (штат), В мире
По Вашингтону пронеслась гроза с порывами ветра в 100 километров в час

Вашингтон пережил грозу с ветром скоростью более 100 километров в час

© AFP 2023 / Mladen AntonovМолния во время грозы над Вашингтоном
Молния во время грозы над Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AFP 2023 / Mladen Antonov
Молния во время грозы над Вашингтоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Гроза с порывами ветра в 100 километров в час пронеслась в субботу над американской столицей Вашингтоном, повалив деревья и обесточив множество домов.
Метеорологическая служба газеты Washigton Post утверждает, что скорость ветра в городе и его окрестностях достигала 60-85 миль в час (от 96,5 до 136,8 километра в час). По данным мониторингового ресурса PowerOutage.US, в столичном регионе без света остались 200 тысяч потребителей.
Ветер, сопровождавшийся проливным дождем, повалил десятки деревьев, которые повреждали постройки, машины и блокировали дороги. Сообщений о пострадавших пока не поступало.
Природный катаклизм синоптики связывают с несколькими днями сильной жары. Воздух в Вашингтоне на этой неделе прогревался до плюс 37 градусов, которые в сочетании с высокой влажностью воспринимались как плюс 40 с лишним.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В Марий Эл из-за урагана оказались без электричества 36 тысяч потребителей
02:38
 
Вашингтон (штат)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала