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СМИ: актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 30.07.2023
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16:18 30.07.2023 (обновлено: 16:21 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887214802.html
СМИ: актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию
СМИ: актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 30.07.2023
СМИ: актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию
Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в одну из больниц Москвы, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:18
2023-07-30T16:21
москва
ирина мирошниченко
рсфср
происшествия
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в одну из больниц Москвы, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник.Причиной госпитализации в реанимацию журналисты указали плохое самочувствие народной артистки, врачи диагностировали тяжелую форму вирусного заболевания.Мирошниченко – народная артистка РСФСР (1988). Она награждена советским орденом "Знак Почета", а также российскими орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени, Дружбы.Актриса дебютировала в кино в фильме "Я шагаю по Москве". Также снялась в фильмах "Дядя Ваня", "Вам и не снилось…", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре".
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москва, ирина мирошниченко, рсфср, происшествия, шоу-бизнес
Москва, Ирина Мирошниченко, РСФСР, Происшествия, Шоу-бизнес
СМИ: актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию

Пятый канал: актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Ирина Мирошниченко
Актриса Ирина Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актриса Ирина Мирошниченко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в одну из больниц Москвы, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник.
Причиной госпитализации в реанимацию журналисты указали плохое самочувствие народной артистки, врачи диагностировали тяжелую форму вирусного заболевания.
Мирошниченко – народная артистка РСФСР (1988). Она награждена советским орденом "Знак Почета", а также российскими орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени, Дружбы.
Актриса дебютировала в кино в фильме "Я шагаю по Москве". Также снялась в фильмах "Дядя Ваня", "Вам и не снилось…", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре".
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МоскваИрина МирошниченкоРСФСРПроисшествияШоу-бизнес
 
 
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