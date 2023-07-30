https://ria.ru/20230730/gospitalizatsiya-1887214802.html

СМИ: актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию

СМИ: актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 30.07.2023

СМИ: актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в реанимацию

Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в одну из больниц Москвы, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:18

2023-07-30T16:18

2023-07-30T16:21

москва

ирина мирошниченко

рсфср

происшествия

шоу-бизнес

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали в одну из больниц Москвы, сообщил "Пятый канал" со ссылкой на источник.Причиной госпитализации в реанимацию журналисты указали плохое самочувствие народной артистки, врачи диагностировали тяжелую форму вирусного заболевания.Мирошниченко – народная артистка РСФСР (1988). Она награждена советским орденом "Знак Почета", а также российскими орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени, Дружбы.Актриса дебютировала в кино в фильме "Я шагаю по Москве". Также снялась в фильмах "Дядя Ваня", "Вам и не снилось…", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре".

https://ria.ru/20230729/sukachev-1887042639.html

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москва, ирина мирошниченко, рсфср, происшествия, шоу-бизнес