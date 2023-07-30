https://ria.ru/20230730/gaz-1887130811.html
Россия не будет хранить газ в огромных количествах в Турции, заявил Путин
Россия не будет хранить газ в огромных количествах в Турции, заявил Путин - РИА Новости, 30.07.2023
Россия не будет хранить газ в огромных количествах в Турции, заявил Путин
Россия не собирается хранить газ в огромных количествах в Турции, это место электронной площадки для торговли им, сообщил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:04
2023-07-30T00:04
2023-07-30T00:04
экономика
россия
турция
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия не собирается хранить газ в огромных количествах в Турции, это место электронной площадки для торговли им, сообщил президент РФ Владимир Путин журналистам. "Да, она (тема газового хаба – ред.) остается на повестке дня, но я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ, мы и наши турецкие друзья это знают, речь идет о создании электронной площадки торговой... Мы не собираемся там хранить газ в огромных хранилищах, просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов", - отметил президент.
https://ria.ru/20230729/putin-1887128103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, турция, владимир путин, форум "россия — африка"
Экономика, Россия, Турция, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Россия не будет хранить газ в огромных количествах в Турции, заявил Путин
Путин: Россия не собирается хранить газ в огромных количествах в Турции