https://ria.ru/20230730/gaz-1887130811.html

Россия не будет хранить газ в огромных количествах в Турции, заявил Путин

Россия не будет хранить газ в огромных количествах в Турции, заявил Путин - РИА Новости, 30.07.2023

Россия не будет хранить газ в огромных количествах в Турции, заявил Путин

Россия не собирается хранить газ в огромных количествах в Турции, это место электронной площадки для торговли им, сообщил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T00:04

2023-07-30T00:04

2023-07-30T00:04

экономика

россия

турция

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия не собирается хранить газ в огромных количествах в Турции, это место электронной площадки для торговли им, сообщил президент РФ Владимир Путин журналистам. "Да, она (тема газового хаба – ред.) остается на повестке дня, но я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище, это газ, мы и наши турецкие друзья это знают, речь идет о создании электронной площадки торговой... Мы не собираемся там хранить газ в огромных хранилищах, просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов", - отметил президент.

https://ria.ru/20230729/putin-1887128103.html

россия

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, турция, владимир путин, форум "россия — африка"