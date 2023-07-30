https://ria.ru/20230730/flot-1887177713.html

Путин назвал главное предназначение русского флота

Путин назвал главное предназначение русского флота - РИА Новости, 30.07.2023

Путин назвал главное предназначение русского флота

Российский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага, его главное предназначение, заявил президент Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:21

2023-07-30T11:21

2023-07-30T13:05

безопасность

россия

владимир путин

петр столыпин

каспийская флотилия

день военно-морского флота рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Российский флот не раз непреступной крепостью вставал на пути врага, его главное предназначение, заявил президент Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ."Не раз русский флот неприступной крепостью вставал на пути врага", — сказал Путин.Он отметил, что со времен Петра Первого военно-морской флот преданно и беззаветно служит России, в его летописи триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся достижения в науке и технологиях."История развития нашего Военно-морского флота сформировала его суть, его главное предназначение. Оно заключается в защите Отечества", — подчеркнул президент.Путин поблагодарил ВМФ России за выполнение стоящих задач и безупречную службу, подчеркнув, что российский флот - надежный оплот защиты рубежей."Во имя России наши моряки отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно как наши великие предки. Благодарю личный состав Военно-морского Флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач, за вашу надежность, усердие, стойкость, за безупречную преданность Отчизне. Слава военно-морскому флоту России! Ура!" - сказал Путин на параде в честь Дня ВМФ.Президент РФ отметил, что этот год ознаменован для ВМФ РФ целым рядом памятных событий: 320 лет исполнилось Балтийскому флоту, 290 лет Северному и 240 лет Черноморскому флоту."У каждого из них своя славная история. Вместе с Тихоокеанским флотом и Каспийской флотилией они составляют нерушимый оплот обороноспособности нашей страны, надежно обеспечивают национальные интересы", - сказал Путин.Он добавил, что российский флот крепко хранит вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к Отечеству. "Суровые флотские будни требуют высочайшей ответственности, профессионализма, решительности. Готовые на равных бороться с морской стихией, вы знаете силу сплоченности. Презревшие риск, тяготы службы и долгих разлук, понимаете великую ценность семьи и родного дома. Из поколения в поколение передаете самое священное - верность Родине", - сказал Путин.Он подчеркнул, что именно патриотизм в основе особой флотской культуры, которая помогает достойно выполнять все государственные задания, вызывает у россиян неизменное восхищение и гордость на ВМФ РФ."Более ста лет назад Пётр Столыпин назвал эту гордость доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20230730/shoygu-1887174570.html

россия

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Речь Путина на параде по случаю Дня Военно-морского флота Президент РФ Владимир Путин поздравил моряков с днем ВМФ России, отметив важное значение флота для защиты рубежей страны. "Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с днем Военно-морского флота. На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. Его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ", – сказал Путин во время торжественного парада ко Дню Военно-морского флота РФ. 2023-07-30T11:21 true PT5M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин, петр столыпин, каспийская флотилия, день военно-морского флота рф