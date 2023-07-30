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В Таиланде возросло число жертв взрыва на складе фейерверков, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2023
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15:04 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/feyerverk-1887207513.html
В Таиланде возросло число жертв взрыва на складе фейерверков, сообщили СМИ
В Таиланде возросло число жертв взрыва на складе фейерверков, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2023
В Таиланде возросло число жертв взрыва на складе фейерверков, сообщили СМИ
Количество жертв субботнего взрыва на складе фабрики фейерверков в провинции Наративат на юге Таиланда увеличилось до 12 человек, сообщает интернет-версия... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T15:04
2023-07-30T15:04
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БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Количество жертв субботнего взрыва на складе фабрики фейерверков в провинции Наративат на юге Таиланда увеличилось до 12 человек, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на администрацию провинции. Ранее сообщалось о гибели 9 человек. На месте взрыва найдены тела 10 человек и фрагменты тел еще двух человек, которые пока не поддаются идентификации, заявил в воскресенье губернатор провинции Наративат Санан Пхонг-Аксон, слова которого приводит газета. Глава провинции уточнил, что по результатам предварительного анализа фрагменты принадлежат двум разным людям и будут направлены на анализ ДНК для идентификации погибших. По словам губернатора, при взрыве получил травмы и ожоги 121 человек, 111 уже покинули больницы и вернулись домой, только один из пока остающихся в больницах пострадавших находится в тяжелом состоянии. Пхонг-Аксон также заявил журналистам, что склад, на котором в этот момент шли строительно-ремонтные работы, использовался для хранения фейерверков нелегально, так как у владельца склада было разрешение только на "хранение различных товаров", но не было лицензии на хранение опасных, в том числе взрывчатых, веществ. Владельца склада вызвали для дачи показаний, сказал губернатор. Взрыв прогремел около 15.00 в субботу по местному времени (11.00 мск) в пограничном с Малайзией таиландском городе Сунгайколок в провинции Наративат на складе, использовавшемся для хранения продукции местной фабрики фейерверков, где в тот момент велись строительные работы, сообщает издание. Следствием установлено, что взрыв произошел из-за искры, попавшей в коробку с фейерверками во время сварки металлических конструкций. После взрыва на складе возник пожар, который пожарным удалось потушить только через полтора часа.
https://ria.ru/20230729/samara-1887059324.html
https://ria.ru/20230728/postradavshie-1886945414.html
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в мире, таиланд, малайзия
В мире, Таиланд, Малайзия
В Таиланде возросло число жертв взрыва на складе фейерверков, сообщили СМИ

Bangkok Post: в Таиланде число жертв взрыва на складе фейерверков увеличилось до 12

© AP Photo / Kriya TehtaniПоследствия взрыва на складе фейерверков в Таиланде
Последствия взрыва на складе фейерверков в Таиланде - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Kriya Tehtani
Последствия взрыва на складе фейерверков в Таиланде. Архивное фото
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БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Количество жертв субботнего взрыва на складе фабрики фейерверков в провинции Наративат на юге Таиланда увеличилось до 12 человек, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на администрацию провинции.
Ранее сообщалось о гибели 9 человек.
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Арестованный за организацию взрыва на НПЗ в Самаре заявил о еще двух бомбах
29 июля, 13:55
На месте взрыва найдены тела 10 человек и фрагменты тел еще двух человек, которые пока не поддаются идентификации, заявил в воскресенье губернатор провинции Наративат Санан Пхонг-Аксон, слова которого приводит газета. Глава провинции уточнил, что по результатам предварительного анализа фрагменты принадлежат двум разным людям и будут направлены на анализ ДНК для идентификации погибших.
По словам губернатора, при взрыве получил травмы и ожоги 121 человек, 111 уже покинули больницы и вернулись домой, только один из пока остающихся в больницах пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Пхонг-Аксон также заявил журналистам, что склад, на котором в этот момент шли строительно-ремонтные работы, использовался для хранения фейерверков нелегально, так как у владельца склада было разрешение только на "хранение различных товаров", но не было лицензии на хранение опасных, в том числе взрывчатых, веществ. Владельца склада вызвали для дачи показаний, сказал губернатор.
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28 июля, 17:31
Взрыв прогремел около 15.00 в субботу по местному времени (11.00 мск) в пограничном с Малайзией таиландском городе Сунгайколок в провинции Наративат на складе, использовавшемся для хранения продукции местной фабрики фейерверков, где в тот момент велись строительные работы, сообщает издание.
Следствием установлено, что взрыв произошел из-за искры, попавшей в коробку с фейерверками во время сварки металлических конструкций. После взрыва на складе возник пожар, который пожарным удалось потушить только через полтора часа.
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﻿﻿Командира авиакрыла ВВС Греции отстранили после взрыва на складе
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