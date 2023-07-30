https://ria.ru/20230730/feyerverk-1887207513.html

В Таиланде возросло число жертв взрыва на складе фейерверков, сообщили СМИ

В Таиланде возросло число жертв взрыва на складе фейерверков, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2023

В Таиланде возросло число жертв взрыва на складе фейерверков, сообщили СМИ

Количество жертв субботнего взрыва на складе фабрики фейерверков в провинции Наративат на юге Таиланда увеличилось до 12 человек, сообщает интернет-версия... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T15:04

2023-07-30T15:04

2023-07-30T15:04

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БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Количество жертв субботнего взрыва на складе фабрики фейерверков в провинции Наративат на юге Таиланда увеличилось до 12 человек, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на администрацию провинции. Ранее сообщалось о гибели 9 человек. На месте взрыва найдены тела 10 человек и фрагменты тел еще двух человек, которые пока не поддаются идентификации, заявил в воскресенье губернатор провинции Наративат Санан Пхонг-Аксон, слова которого приводит газета. Глава провинции уточнил, что по результатам предварительного анализа фрагменты принадлежат двум разным людям и будут направлены на анализ ДНК для идентификации погибших. По словам губернатора, при взрыве получил травмы и ожоги 121 человек, 111 уже покинули больницы и вернулись домой, только один из пока остающихся в больницах пострадавших находится в тяжелом состоянии. Пхонг-Аксон также заявил журналистам, что склад, на котором в этот момент шли строительно-ремонтные работы, использовался для хранения фейерверков нелегально, так как у владельца склада было разрешение только на "хранение различных товаров", но не было лицензии на хранение опасных, в том числе взрывчатых, веществ. Владельца склада вызвали для дачи показаний, сказал губернатор. Взрыв прогремел около 15.00 в субботу по местному времени (11.00 мск) в пограничном с Малайзией таиландском городе Сунгайколок в провинции Наративат на складе, использовавшемся для хранения продукции местной фабрики фейерверков, где в тот момент велись строительные работы, сообщает издание. Следствием установлено, что взрыв произошел из-за искры, попавшей в коробку с фейерверками во время сварки металлических конструкций. После взрыва на складе возник пожар, который пожарным удалось потушить только через полтора часа.

https://ria.ru/20230729/samara-1887059324.html

https://ria.ru/20230728/postradavshie-1886945414.html

https://ria.ru/20230729/vzryv-1887028621.html

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