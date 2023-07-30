https://ria.ru/20230730/fatkh-1887210546.html

Командир ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев в Ливане, сообщают СМИ

Командир ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев в Ливане, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.07.2023

Командир ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев в Ливане, сообщают СМИ

Командир движения ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев Айн-эль-Хельва на юге Ливана, сообщает телеканал Al-Jadeed. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T15:40

2023-07-30T15:40

2023-07-30T15:40

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КАИР, 30 июл - РИА Новости. Командир движения ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев Айн-эль-Хельва на юге Ливана, сообщает телеканал Al-Jadeed. По информации телеканала, командир палестинского движения Абу Ашраф аль-Армуши был убит в результате вооруженной засады. Как пишет телеканал, в воскресенье в лагере происходят столкновения между группировками с применением автоматов и ракетных снарядов. Ливанская армия подтвердила факт столкновений, добавив, что в результате попадания минометного снаряда в один из военных постов пострадал один военнослужащий, у него осколочное ранение, он находится в стабильном состоянии. Айн-эль-Хельва является крупнейшим лагерем палестинских беженцев в Ливане.

https://ria.ru/20230407/fatkh-1863635453.html

https://ria.ru/20230705/izrail-1882303442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, фатх, палестина