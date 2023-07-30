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Командир ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев в Ливане, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.07.2023
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15:40 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/fatkh-1887210546.html
Командир ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев в Ливане, сообщают СМИ
Командир ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев в Ливане, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.07.2023
Командир ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев в Ливане, сообщают СМИ
Командир движения ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев Айн-эль-Хельва на юге Ливана, сообщает телеканал Al-Jadeed. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T15:40
2023-07-30T15:40
в мире
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фатх
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КАИР, 30 июл - РИА Новости. Командир движения ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев Айн-эль-Хельва на юге Ливана, сообщает телеканал Al-Jadeed. По информации телеканала, командир палестинского движения Абу Ашраф аль-Армуши был убит в результате вооруженной засады. Как пишет телеканал, в воскресенье в лагере происходят столкновения между группировками с применением автоматов и ракетных снарядов. Ливанская армия подтвердила факт столкновений, добавив, что в результате попадания минометного снаряда в один из военных постов пострадал один военнослужащий, у него осколочное ранение, он находится в стабильном состоянии. Айн-эль-Хельва является крупнейшим лагерем палестинских беженцев в Ливане.
https://ria.ru/20230407/fatkh-1863635453.html
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в мире, ливан, фатх, палестина
В мире, Ливан, ФАТХ, Палестина
Командир ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев в Ливане, сообщают СМИ

Al-Jadeed: командир движения ФАТХ Абу Ашраф аль-Армуши убит в лагере беженцев в Ливане

© РИА Новости / Михаил АлаеддинЛагерь беженцев
Лагерь беженцев - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Лагерь беженцев. Архивное фото
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КАИР, 30 июл - РИА Новости. Командир движения ФАТХ убит в палестинском лагере беженцев Айн-эль-Хельва на юге Ливана, сообщает телеканал Al-Jadeed.
По информации телеканала, командир палестинского движения Абу Ашраф аль-Армуши был убит в результате вооруженной засады.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Удары Израиля не сломят волю палестинского народа, заявила ФАТХ
7 апреля, 03:28
Как пишет телеканал, в воскресенье в лагере происходят столкновения между группировками с применением автоматов и ракетных снарядов.
Ливанская армия подтвердила факт столкновений, добавив, что в результате попадания минометного снаряда в один из военных постов пострадал один военнослужащий, у него осколочное ранение, он находится в стабильном состоянии.
Айн-эль-Хельва является крупнейшим лагерем палестинских беженцев в Ливане.
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5 июля, 10:29
 
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