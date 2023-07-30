https://ria.ru/20230730/dtp-1887261607.html

Минздрав не подтвердил гибель второго ребенка в ДТП с уснувшим водителем

Минздрав не подтвердил гибель второго ребенка в ДТП с уснувшим водителем - РИА Новости, 30.07.2023

Минздрав не подтвердил гибель второго ребенка в ДТП с уснувшим водителем

Минздрав Свердловской области сообщил, что медики не подтвердили гибель одного ребенка в результате ДТП около Первоуральска, произошедшего по вине уснувшего... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T23:37

2023-07-30T23:37

2023-07-30T23:37

происшествия

первоуральск

екатеринбург

авто

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Минздрав Свердловской области сообщил, что медики не подтвердили гибель одного ребенка в результате ДТП около Первоуральска, произошедшего по вине уснувшего водителя, таким образом общее число погибших равно двум. Ранее сообщалось, что днем в воскресенье на 5-м километре подъездной дороги к Первоуральску водитель Honda Fit, двигаясь со стороны Екатеринбурга, уснул за рулем, из-за чего потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda. Минздрав региона сообщал, что три человека, в том числе двое детей, погибли, еще восемь человек пострадали. "По уточненным данным из медорганизаций Первоуральска и Екатеринбурга, а также Территориального центра медицины катастроф на 21.00 (19.00 мск) смерть второго ребенка не подтвердилась", - говорится в сообщении По данным ведомства, двое детей госпитализированы в ЦГКБ №9 Екатеринбурга, еще двое находятся на амбулаторном лечении.

https://ria.ru/20230730/dtp-1887233843.html

https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html

первоуральск

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, первоуральск, екатеринбург, авто, свердловская область