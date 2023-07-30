https://ria.ru/20230730/dtp-1887233843.html

На Урале число погибших в ДТП с уснувшим водителем выросло до трех

На Урале число погибших в ДТП с уснувшим водителем выросло до трех - РИА Новости, 30.07.2023

На Урале число погибших в ДТП с уснувшим водителем выросло до трех

Число погибших в результате ДТП с уснувшим водителем под Первоуральском возросло до трех - в больнице скончался пострадавший ребенок, сообщил минздрав... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T18:42

2023-07-30T18:42

2023-07-30T18:42

происшествия

первоуральск

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с уснувшим водителем под Первоуральском возросло до трех - в больнице скончался пострадавший ребенок, сообщил минздрав Свердловской области. Ранее сообщалось, что днем в воскресенье на 5-м километре подъездной дороги к Первоуральску водитель Honda Fit, двигаясь со стороны Екатеринбурга, уснул за рулем, из-за чего потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda. В результате два человека, включая ребенка, погибли, еще девять - пострадали. "Один ребенок умер в городской больнице Первоуральска. Итого: 11 человек пострадали. Из них трое погибли (в том числе двое детей), четыре человека госпитализированы в медицинские организации", - говорится в сообщении. Уточняется, что две женщины госпитализированы в больницу Первоуральска, состояние одной из них тяжелое, второй - средней тяжести. Двое детей госпитализированы в ДГКБ №9 Екатеринбурга, состояние средней тяжести, одному ребенку помощь оказана амбулаторно. Как добавили в пресс-службе, водитель Honda перевозил Екатеринбурга в Первоуральск в салоне шесть человек, что не предусмотрено техническими характеристиками транспортного средства. Водитель второй иномарки ехал с семьей на отдых к водоему, в момент аварии в его салоне находилось двое взрослых и трое детей.

https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html

https://ria.ru/20230728/dtp-1886876618.html

первоуральск

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, первоуральск, екатеринбург, свердловская область