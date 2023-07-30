https://ria.ru/20230730/dtp-1887222842.html

На Урале два человека погибли в ДТП из-за уснувшего водителя

На Урале два человека погибли в ДТП из-за уснувшего водителя - РИА Новости, 30.07.2023

На Урале два человека погибли в ДТП из-за уснувшего водителя

Два человека погибли, еще девять пострадали в результате ДТП около Первоуральска, произошедшего по вине уснувшего водителя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T17:15

2023-07-30T17:15

2023-07-30T17:31

происшествия

первоуральск

екатеринбург

авто

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Два человека погибли, еще девять пострадали в результате ДТП около Первоуральска, произошедшего по вине уснувшего водителя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. По данным ведомства, днем в воскресенье на 5-м километре подъездной дороги к Первоуральску водитель Honda Fit, двигаясь со стороны Екатеринбурга, уснул за рулем, из-за чего потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda. "В результате автоаварии погибли два пассажира Honda, один из них несовершеннолетний. Еще девять человек, четверо из которых дети, доставлены в больницу. В настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении. Как добавили в пресс-службе, водитель Honda перевозил из Екатеринбурга в Первоуральск в салоне шесть человек, что не предусмотрено техническими характеристиками транспортного средства. Водитель второй иномарки ехал с семьей на отдых к водоему, в момент аварии в его салоне находилось двое взрослых и трое детей.

https://ria.ru/20230730/dtp-1887209060.html

https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html

первоуральск

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, первоуральск, екатеринбург, авто, свердловская область