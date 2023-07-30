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В Саратовской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.07.2023
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16:07 30.07.2023
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В Саратовской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Саратовской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.07.2023
В Саратовской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, сообщили в областном управлении ГИБДД. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:07
2023-07-30T16:07
происшествия
саратовская область
красноармейский район
гибдд мвд рф
opel astra
hyundai creta
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САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, сообщили в областном управлении ГИБДД. ДТП произошло около 13.30 (12.30 мск) на автодороге вблизи поворота на село Золотое. &quot;По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Opel Corsa и Hyundai. В результате ДТП в медучреждение доставлены пять человек, все данные по участникам уточняются&quot;, - сказали журналистам в пресс-службе управления.
https://ria.ru/20230730/porsche-1887202523.html
саратовская область
красноармейский район
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происшествия, саратовская область, красноармейский район, гибдд мвд рф, opel astra, hyundai creta
Происшествия, Саратовская область, Красноармейский район, ГИБДД МВД РФ, Opel Astra, Hyundai Creta
В Саратовской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля, пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, сообщили в областном управлении ГИБДД.
ДТП произошло около 13.30 (12.30 мск) на автодороге вблизи поворота на село Золотое.
«

"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Opel Corsa и Hyundai. В результате ДТП в медучреждение доставлены пять человек, все данные по участникам уточняются", - сказали журналистам в пресс-службе управления.

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ПроисшествияСаратовская областьКрасноармейский районГИБДД МВД РФOpel AstraHyundai Creta
 
 
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