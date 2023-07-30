https://ria.ru/20230730/dtp-1887212909.html

В Саратовской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В Саратовской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.07.2023

В Саратовской области столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, сообщили в областном управлении ГИБДД. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:07

2023-07-30T16:07

2023-07-30T16:07

происшествия

саратовская область

красноармейский район

гибдд мвд рф

opel astra

hyundai creta

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САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, сообщили в областном управлении ГИБДД. ДТП произошло около 13.30 (12.30 мск) на автодороге вблизи поворота на село Золотое. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Opel Corsa и Hyundai. В результате ДТП в медучреждение доставлены пять человек, все данные по участникам уточняются", - сказали журналистам в пресс-службе управления.

https://ria.ru/20230730/porsche-1887202523.html

саратовская область

красноармейский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратовская область, красноармейский район, гибдд мвд рф, opel astra, hyundai creta