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В ДТП в Калмыкии погибли два человека - РИА Новости, 30.07.2023
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10:50 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/dtp-1887171608.html
В ДТП в Калмыкии погибли два человека
В ДТП в Калмыкии погибли два человека - РИА Новости, 30.07.2023
В ДТП в Калмыкии погибли два человека
Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:50
2023-07-30T10:50
авто
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике. Авария произошла рано утром в воскресенье на 270 километре трассы Р-22 "Каспий". Столкнулись две автомашины Renault Sandero. "В результате столкновения на месте происшествия погибли два человека, среди которых один ребенок. Четыре человека с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.
https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html
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авто, происшествия
Авто, Происшествия
В ДТП в Калмыкии погибли два человека

В ДТП в Калмыкии погибли два человека, еще четверо пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике.
Авария произошла рано утром в воскресенье на 270 километре трассы Р-22 "Каспий". Столкнулись две автомашины Renault Sandero.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Ленинградской области шесть детей пострадали в ДТП
29 июля, 17:03
"В результате столкновения на месте происшествия погибли два человека, среди которых один ребенок. Четыре человека с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек
29 июля, 15:04
 
АвтоПроисшествия
 
 
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