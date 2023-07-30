https://ria.ru/20230730/dtp-1887171608.html
В ДТП в Калмыкии погибли два человека
В ДТП в Калмыкии погибли два человека - РИА Новости, 30.07.2023
В ДТП в Калмыкии погибли два человека
Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:50
2023-07-30T10:50
2023-07-30T10:50
авто
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике. Авария произошла рано утром в воскресенье на 270 километре трассы Р-22 "Каспий". Столкнулись две автомашины Renault Sandero. "В результате столкновения на месте происшествия погибли два человека, среди которых один ребенок. Четыре человека с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.
https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html
https://ria.ru/20230729/dtp-1887069541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, происшествия
В ДТП в Калмыкии погибли два человека
В ДТП в Калмыкии погибли два человека, еще четверо пострадали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике.
Авария произошла рано утром в воскресенье на 270 километре трассы Р-22 "Каспий". Столкнулись две автомашины Renault Sandero.
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"В результате столкновения на месте происшествия погибли два человека, среди которых один ребенок. Четыре человека с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.
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