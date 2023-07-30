https://ria.ru/20230730/dtp-1887171608.html

В ДТП в Калмыкии погибли два человека

В ДТП в Калмыкии погибли два человека - РИА Новости, 30.07.2023

В ДТП в Калмыкии погибли два человека

Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:50

2023-07-30T10:50

2023-07-30T10:50

авто

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Два человека погибли и четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Калмыкии, сообщает МВД по республике. Авария произошла рано утром в воскресенье на 270 километре трассы Р-22 "Каспий". Столкнулись две автомашины Renault Sandero. "В результате столкновения на месте происшествия погибли два человека, среди которых один ребенок. Четыре человека с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди пострадавших двое несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта.

https://ria.ru/20230729/dtp-1887085238.html

https://ria.ru/20230729/dtp-1887069541.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, происшествия