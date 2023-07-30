https://ria.ru/20230730/drony-1887219182.html
ВСУ не используют ряд дронов на фронте из-за бюрократии, сообщили СМИ
ВСУ не используют ряд дронов на фронте из-за бюрократии, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2023
ВСУ не используют ряд дронов на фронте из-за бюрократии, сообщили СМИ
Украинские военные не используют на фронте ряд дронов из-за бюрократических проволочек при их повреждении, сообщает журнал Spectator. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:49
2023-07-30T16:49
2023-07-30T19:19
в мире
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украина
михаил федоров
spectator
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные не используют на фронте ряд дронов из-за бюрократических проволочек при их повреждении, сообщает журнал Spectator. "Некоторые беспилотники, отправляемые министерством обороны на передовую, могут остаться неиспользованными из-за бюрократических проволочек в случае их повреждения," - пишет издание со ссылкой на бизнесмена Игоря Криничко, который поставляет украинским войскам БПЛА. По информации журнала, при потере техники более чем на 6 тысяч фунтов (около 7,7 тысячи долларов) министерство начинает внутреннюю проверку. "Если беспилотник потерян, то для его списания требуется много документов и целое расследование", - сообщил Криничко. По его словам, из-за этого военные зачастую не ставят дроны на баланс бригады при покупке. Ранее министр цифровой трансформации Украины вице-премьер Михаил Федоров заявлял, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников, по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.
https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html
https://ria.ru/20230730/kadry-1887157999.html
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в мире, технологии, украина, михаил федоров, spectator
В мире, Технологии, Украина, Михаил Федоров, Spectator, Специальная военная операция на Украине
ВСУ не используют ряд дронов на фронте из-за бюрократии, сообщили СМИ
Spectator: ВСУ не используют на фронте ряд дронов из-за бюрократических проволочек