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СМИ показали беспилотники, атаковавшие Крымский мост - РИА Новости, 30.07.2023
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10:08 30.07.2023 (обновлено: 12:21 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html
СМИ показали беспилотники, атаковавшие Крымский мост
СМИ показали беспилотники, атаковавшие Крымский мост - РИА Новости, 30.07.2023
СМИ показали беспилотники, атаковавшие Крымский мост
Американский телеканал CNN показал украинские беспилотники, которыми осуществлялись атаки на Крымский мост. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:08
2023-07-30T12:21
украина
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американский телеканал CNN показал украинские беспилотники, которыми осуществлялись атаки на Крымский мост."К производству этих морских беспилотников приступили только после начала спецоперации. Они полностью сделаны на Украине", — утверждает их разработчик.Источники заявили CNN, что морские дроны причастны к нескольким атакам на российские объекты.Украина ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковала Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
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украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СМИ показали беспилотники, атаковавшие Крымский мост

CNN показал украинские беспилотники, атаковавшие Крымский мост

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американский телеканал CNN показал украинские беспилотники, которыми осуществлялись атаки на Крымский мост.
"К производству этих морских беспилотников приступили только после начала спецоперации. Они полностью сделаны на Украине", — утверждает их разработчик.
Экран с репортажем CNN об украинском беспилотнике
Экран с репортажем CNN об украинском беспилотнике
Экран с репортажем CNN об украинском беспилотнике
Источники заявили CNN, что морские дроны причастны к нескольким атакам на российские объекты.
Украина ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковала Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.
Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
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