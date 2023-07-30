https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html

СМИ показали беспилотники, атаковавшие Крымский мост

СМИ показали беспилотники, атаковавшие Крымский мост - РИА Новости, 30.07.2023

СМИ показали беспилотники, атаковавшие Крымский мост

Американский телеканал CNN показал украинские беспилотники, которыми осуществлялись атаки на Крымский мост. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:08

2023-07-30T10:08

2023-07-30T12:21

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Американский телеканал CNN показал украинские беспилотники, которыми осуществлялись атаки на Крымский мост."К производству этих морских беспилотников приступили только после начала спецоперации. Они полностью сделаны на Украине", — утверждает их разработчик.Источники заявили CNN, что морские дроны причастны к нескольким атакам на российские объекты.Украина ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковала Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелись семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.

https://radiosputnik.ria.ru/20230730/zelenskiy-1887160917.html

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украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)