ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 14 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватскому району
Осколки снаряда. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Камышевка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров.... 07.05 – населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 07.35 – населенный пункт Новосёловка Первая – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 07.55 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.