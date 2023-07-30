https://ria.ru/20230730/donetsk-1887154278.html

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 30.07.2023

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T08:13

2023-07-30T08:13

2023-07-30T08:13

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Донецк и Ясиноватский район, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Камышевка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров.... 07.05 – населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 07.35 – населенный пункт Новосёловка Первая – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 07.55 - населенный пункт Орловка – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230730/zerno-1886871604.html

https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887066117.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия