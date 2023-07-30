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Российские военные захватили у ВСУ шведскую БМП CV-90 - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:54 30.07.2023 (обновлено: 02:55 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/cv-90-1887141075.html
Российские военные захватили у ВСУ шведскую БМП CV-90
Российские военные захватили у ВСУ шведскую БМП CV-90 - РИА Новости, 30.07.2023
Российские военные захватили у ВСУ шведскую БМП CV-90
Военнослужащие 20-й армии ЗВО захватили шведскую БМП CV-90 на краснолиманском направлении во время боя с украинскими военными, это первая такая машина, ставшая... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T02:54
2023-07-30T02:55
специальная военная операция на украине
украина
швеция
россия
алексей резников
вооруженные силы украины
нато
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Военнослужащие 20-й армии ЗВО захватили шведскую БМП CV-90 на краснолиманском направлении во время боя с украинскими военными, это первая такая машина, ставшая трофеем российских военных в зоне СВО, сообщил корреспондент РИА Новости."Две БМП (CV-90-ред.) ВСУ "выскочили" на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита гранатой РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.) при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струёй гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал. Десанта пехоты в машине не было. Вторая БМП уехала", - рассказал военнослужащий 20-й армии.С его слов, это первый подобный трофей, добытый российскими военными в зоне СВО. Брошенную машину впоследствии удалось оттащить в тыл. Военнослужащий отметил, что судя по номеру, CV-90 была выпущена в 2018 году."Уникальная бригада"Российские военные захватили боевую машину пехоты CV90 "уникальной шведской" 21-й бригады ВСУ, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.По его словам, локальная контратака с применением шведских боевых машин на Краснолиманском направлении привела боевиков бригады "прямо в ловушку" российских гранатометчиков.При этом на распространившихся в соцсетях видео запечатлен момент боестолкновения, в результате которого 37-тонная БМП получила повреждение.Как утверждает Экс, 21-я механизированная бригада ВСУ является "уникальным" и "шведским" соединением, на вооружении которого стоит около 50 БМП CV90, 10 танков Strv 122 (лицензионная версия немецкого танка Leopard2A5. – ред.), восемь САУ Archer и по меньшей мере одна БРЭМ Bgbv 90 — все шведского производства.Combat Vehicle 90 (CV-90) является семейством боевых машин, стоящих на вооружении шведской армии с 1993 года. Они вооружены 40-миллиметровой пушкой, а их броня защищает от попадания 30-миллиометровых снарядов. Швеция в феврале сообщала, что поставит Украине 50 этих машин. Седьмого июля глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что БМП CV-90 прибыли на Украину и готовы к бою.Низкая проходимость и излишняя сложностьВ июне в Минобороны сообщали о захвате на Запорожском направлении танков Leopard и БМП Bradley. В пятницу стало известно, что российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC. По данным холдинга "Высокоточные комплексы", на данный момент специалистам компании удалось изучить шесть типов западной техники, захваченной в ходе СВО.Изучение трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского оборонно-промышленного комплекса, предварительно, продемонстрировало, что западные образцы имеют приемлемое бронирование, однако обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции, не всегда рациональной, сообщил в субботу РИА Новости информированный источник."Техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости", - рассказал собеседник агентства. ""И речь здесь идет не о сложности освоения техники экипажами - тут у современных боевых машин ведущих стран, в том числе у России, примерно один уровень, который требует относительно длительного освоения. Речь о ремонтопригодности и техническом обслуживания", - добавил он.
https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887139427.html
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украина, швеция, россия, алексей резников, вооруженные силы украины, нато, высокоточные комплексы
Специальная военная операция на Украине, Украина, Швеция, Россия, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, НАТО, Высокоточные комплексы
Российские военные захватили у ВСУ шведскую БМП CV-90

Российские военные впервые взяли трофеем переданную ВСУ шведскую БМП CV-90

CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Stridsfordon 90Шведская боевая машина пехоты CV90
Шведская боевая машина пехоты CV90 - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
CC BY-SA 3.0 / Jorchr / Stridsfordon 90
Шведская боевая машина пехоты CV90. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Военнослужащие 20-й армии ЗВО захватили шведскую БМП CV-90 на краснолиманском направлении во время боя с украинскими военными, это первая такая машина, ставшая трофеем российских военных в зоне СВО, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Две БМП (CV-90-ред.) ВСУ "выскочили" на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита гранатой РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.) при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струёй гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал. Десанта пехоты в машине не было. Вторая БМП уехала", - рассказал военнослужащий 20-й армии.
С его слов, это первый подобный трофей, добытый российскими военными в зоне СВО. Брошенную машину впоследствии удалось оттащить в тыл. Военнослужащий отметил, что судя по номеру, CV-90 была выпущена в 2018 году.

"Уникальная бригада"

Российские военные захватили боевую машину пехоты CV90 "уникальной шведской" 21-й бригады ВСУ, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, локальная контратака с применением шведских боевых машин на Краснолиманском направлении привела боевиков бригады "прямо в ловушку" российских гранатометчиков.
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При этом на распространившихся в соцсетях видео запечатлен момент боестолкновения, в результате которого 37-тонная БМП получила повреждение.
Как утверждает Экс, 21-я механизированная бригада ВСУ является "уникальным" и "шведским" соединением, на вооружении которого стоит около 50 БМП CV90, 10 танков Strv 122 (лицензионная версия немецкого танка Leopard2A5. – ред.), восемь САУ Archer и по меньшей мере одна БРЭМ Bgbv 90 — все шведского производства.
Combat Vehicle 90 (CV-90) является семейством боевых машин, стоящих на вооружении шведской армии с 1993 года. Они вооружены 40-миллиметровой пушкой, а их броня защищает от попадания 30-миллиометровых снарядов. Швеция в феврале сообщала, что поставит Украине 50 этих машин. Седьмого июля глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что БМП CV-90 прибыли на Украину и готовы к бою.
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Низкая проходимость и излишняя сложность

В июне в Минобороны сообщали о захвате на Запорожском направлении танков Leopard и БМП Bradley. В пятницу стало известно, что российские военные захватили французский колесный танк AMX-10RC. По данным холдинга "Высокоточные комплексы", на данный момент специалистам компании удалось изучить шесть типов западной техники, захваченной в ходе СВО.
Изучение трофейной бронетехники стран НАТО специалистами российского оборонно-промышленного комплекса, предварительно, продемонстрировало, что западные образцы имеют приемлемое бронирование, однако обладают посредственной подвижностью и излишней сложностью конструкции, не всегда рациональной, сообщил в субботу РИА Новости информированный источник.
"Техника НАТО имеет крайне посредственную подвижность и маневренность, особенно на сложных и вязких грунтах, в том числе из-за низкой проходимости", - рассказал собеседник агентства. ""И речь здесь идет не о сложности освоения техники экипажами - тут у современных боевых машин ведущих стран, в том числе у России, примерно один уровень, который требует относительно длительного освоения. Речь о ремонтопригодности и техническом обслуживания", - добавил он.
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