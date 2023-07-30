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Путин: Россия поразила места производства БПЛА, атаковавших Крымский мост
Путин: Россия поразила места производства БПЛА, атаковавших Крымский мост - РИА Новости, 30.07.2023
Путин: Россия поразила места производства БПЛА, атаковавших Крымский мост
Россия нанесла превентивные удары по местам, где производились беспилотники, которыми Киев бил по Крымскому мосту, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:47
2023-07-30T00:47
2023-07-30T00:47
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Россия нанесла превентивные удары по местам, где производились беспилотники, которыми Киев бил по Крымскому мосту, заявил президент РФ Владимир Путин. "Кроме того, вы знаете, вы видели это, российские вооруженные силы нанесли ряд превентивных ударов. Как раз по тем местам, откуда направлялись эти беспилотники и где они производились", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста , пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), россия, киев
Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Киев
Путин: Россия поразила места производства БПЛА, атаковавших Крымский мост
Путин: Россия ударила по местам производства БПЛА, атаковавших Крымский мост