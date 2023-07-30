https://ria.ru/20230730/borody-1887215433.html

В Афганистане требуют от учителей-мужчин не брить бороды, сообщил источник

В Афганистане требуют от учителей-мужчин не брить бороды, сообщил источник - РИА Новости, 30.07.2023

В Афганистане требуют от учителей-мужчин не брить бороды, сообщил источник

Министерство образования Афганистана требует от школьных учителей мужского пола не брить и не подстригать бороды, а также носить головные уборы во время молитв, РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:24

2023-07-30T16:24

2023-07-30T17:41

в мире

афганистан

мохаммад хасан ахунд

талибан

оон

кандагар

кабул (город)

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КАБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Министерство образования Афганистана требует от школьных учителей мужского пола не брить и не подстригать бороды, а также носить головные уборы во время молитв, заявил источник РИА Новости. Кроме того, как сообщается, учителя мужского пола должны вовремя молиться и во время молитв надевать тюрбаны или хотя бы исламские головные уборы. "Это письмо-обязательство предназначено не только для учителей, все сотрудники министерства образования должны подписать его и выполнять все эти инструкции", - отметил источник. Ранее талибы (движение "Талибан"*) запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба. Они также запретили музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар, а также обязали мужчин носить бороду в качестве условия приема на государственную службу. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230719/fizkultura-1885043046.html

https://ria.ru/20230712/khakasiya-1883682082.html

афганистан

кандагар

кабул (город)

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в мире, афганистан, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон, кандагар, кабул (город)