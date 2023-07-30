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В Афганистане требуют от учителей-мужчин не брить бороды, сообщил источник - РИА Новости, 30.07.2023
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16:24 30.07.2023 (обновлено: 17:41 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/borody-1887215433.html
В Афганистане требуют от учителей-мужчин не брить бороды, сообщил источник
В Афганистане требуют от учителей-мужчин не брить бороды, сообщил источник - РИА Новости, 30.07.2023
В Афганистане требуют от учителей-мужчин не брить бороды, сообщил источник
Министерство образования Афганистана требует от школьных учителей мужского пола не брить и не подстригать бороды, а также носить головные уборы во время молитв, РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:24
2023-07-30T17:41
в мире
афганистан
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
кандагар
кабул (город)
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КАБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Министерство образования Афганистана требует от школьных учителей мужского пола не брить и не подстригать бороды, а также носить головные уборы во время молитв, заявил источник РИА Новости. Кроме того, как сообщается, учителя мужского пола должны вовремя молиться и во время молитв надевать тюрбаны или хотя бы исламские головные уборы. "Это письмо-обязательство предназначено не только для учителей, все сотрудники министерства образования должны подписать его и выполнять все эти инструкции", - отметил источник. Ранее талибы (движение "Талибан"*) запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба. Они также запретили музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар, а также обязали мужчин носить бороду в качестве условия приема на государственную службу. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230719/fizkultura-1885043046.html
https://ria.ru/20230712/khakasiya-1883682082.html
афганистан
кандагар
кабул (город)
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в мире, афганистан, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон, кандагар, кабул (город)
В мире, Афганистан, Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН, Кандагар, Кабул (город)
В Афганистане требуют от учителей-мужчин не брить бороды, сообщил источник

Источник: власти Афганистана требуют от учителей-мужчин не брить и не стричь бороды

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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КАБУЛ, 30 июл - РИА Новости. Министерство образования Афганистана требует от школьных учителей мужского пола не брить и не подстригать бороды, а также носить головные уборы во время молитв, заявил источник РИА Новости.
Кроме того, как сообщается, учителя мужского пола должны вовремя молиться и во время молитв надевать тюрбаны или хотя бы исламские головные уборы.
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"Это письмо-обязательство предназначено не только для учителей, все сотрудники министерства образования должны подписать его и выполнять все эти инструкции", - отметил источник.
Ранее талибы (движение "Талибан"*) запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба. Они также запретили музыкальные композиции и женские голоса на телевидении и радиостанциях в провинции Кандагар, а также обязали мужчин носить бороду в качестве условия приема на государственную службу.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанМохаммад Хасан АхундТалибанООНКандагарКабул (город)
 
 
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