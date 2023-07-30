https://ria.ru/20230730/bmp-1887161009.html

Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО

Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2023

Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО

Появились кадры первой трофейной шведской боевой машины пехоты CV90 в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T09:27

2023-07-30T09:27

2023-07-30T15:53

специальная военная операция на украине

украина

швеция

россия

алексей резников

нато

вооруженные силы украины

западный военный округ (зво)

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ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. Появились кадры первой трофейной шведской боевой машины пехоты CV90 в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости.Российские военные подбили БМП выстрелом из ручного противотанкового гранатомета. Командир боевой машины погиб, а выжившие члены украинского экипажа сбежали. Бойцы Западного военного округа эвакуировали подбитую технику в тыл.На кадрах виден след от попадания гранаты РПГ в правый борт — броня CV90 прожжена кумулятивной струей. Снаружи БМП имеет тактический знак ВСУ — белый равноконечный крест. Техника накрыта маскировочной сетью и теплоизолирующим материалом, чтобы снизить видимость в тепловизонные приборы. Внутри машины часть надписей на шведском продублирована на русский язык — таким образом подписано место наводчика, где располагался украинский военный.О том, что бойцы 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 на Краснолиманском направлении, стало известно накануне.Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. БМП оснащена 40-миллиметровой пушкой, ее броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. В Швеции находится более 500 таких машин.Стокгольм анонсировал передачу Киеву пятидесяти БМП CV90 в феврале. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии техники и готовности ВСУ применить ее в бою.

https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886751865.html

украина

швеция

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стокгольм (город)

киев

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Первая трофейная шведская БМП CV90 в зоне спецоперации Первая трофейная шведская БМП CV90 в зоне спецоперации. Бронемашина была подбита бойцом ЗВО во время боя из ручного противотанкового гранатомета, командир ее был убит, а выжившие из украинского экипаж сбежали. 2023-07-30T09:27 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, швеция, россия, алексей резников, нато, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), безопасность, стокгольм (город), киев