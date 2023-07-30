Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 30.07.2023 (обновлено: 15:53 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/bmp-1887161009.html
Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО
Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2023
Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО
Появились кадры первой трофейной шведской боевой машины пехоты CV90 в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:27
2023-07-30T15:53
специальная военная операция на украине
украина
швеция
россия
алексей резников
нато
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887163083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_505fc526bfa28a89065fd0438112f615.jpg
ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. Появились кадры первой трофейной шведской боевой машины пехоты CV90 в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости.Российские военные подбили БМП выстрелом из ручного противотанкового гранатомета. Командир боевой машины погиб, а выжившие члены украинского экипажа сбежали. Бойцы Западного военного округа эвакуировали подбитую технику в тыл.На кадрах виден след от попадания гранаты РПГ в правый борт — броня CV90 прожжена кумулятивной струей. Снаружи БМП имеет тактический знак ВСУ — белый равноконечный крест. Техника накрыта маскировочной сетью и теплоизолирующим материалом, чтобы снизить видимость в тепловизонные приборы. Внутри машины часть надписей на шведском продублирована на русский язык — таким образом подписано место наводчика, где располагался украинский военный.О том, что бойцы 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 на Краснолиманском направлении, стало известно накануне.Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. БМП оснащена 40-миллиметровой пушкой, ее броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. В Швеции находится более 500 таких машин.Стокгольм анонсировал передачу Киеву пятидесяти БМП CV90 в феврале. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии техники и готовности ВСУ применить ее в бою.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886751865.html
украина
швеция
россия
стокгольм (город)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первая трофейная шведская БМП CV90 в зоне спецоперации
Первая трофейная шведская БМП CV90 в зоне спецоперации. Бронемашина была подбита бойцом ЗВО во время боя из ручного противотанкового гранатомета, командир ее был убит, а выжившие из украинского экипаж сбежали.
2023-07-30T09:27
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887163083_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f9b5dc516b8b89ad6268b3c0a3ffa190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, швеция, россия, алексей резников, нато, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), безопасность, стокгольм (город), киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Швеция, Россия, Алексей Резников, НАТО, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), Безопасность, Стокгольм (город), Киев
Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО

Опубликованы кадры первой захваченной российскими бойцами шведской БМП CV90 в зоне СВО

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. Появились кадры первой трофейной шведской боевой машины пехоты CV90 в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости.
Российские военные подбили БМП выстрелом из ручного противотанкового гранатомета. Командир боевой машины погиб, а выжившие члены украинского экипажа сбежали. Бойцы Западного военного округа эвакуировали подбитую технику в тыл.
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
ВСУ подорвались на своих же минах под Угледаром, заявили российские военные
28 июля, 04:34
На кадрах виден след от попадания гранаты РПГ в правый борт — броня CV90 прожжена кумулятивной струей. Снаружи БМП имеет тактический знак ВСУ — белый равноконечный крест. Техника накрыта маскировочной сетью и теплоизолирующим материалом, чтобы снизить видимость в тепловизонные приборы. Внутри машины часть надписей на шведском продублирована на русский язык — таким образом подписано место наводчика, где располагался украинский военный.
О том, что бойцы 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 на Краснолиманском направлении, стало известно накануне.
Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. БМП оснащена 40-миллиметровой пушкой, ее броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. В Швеции находится более 500 таких машин.
Стокгольм анонсировал передачу Киеву пятидесяти БМП CV90 в феврале. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии техники и готовности ВСУ применить ее в бою.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 июля, 17:09
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаШвецияРоссияАлексей РезниковНАТОВооруженные силы УкраиныЗападный военный округ (ЗВО)БезопасностьСтокгольм (город)Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала