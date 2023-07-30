https://ria.ru/20230730/bmp-1887161009.html
Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО
Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2023
Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО
Появились кадры первой трофейной шведской боевой машины пехоты CV90 в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:27
2023-07-30T09:27
2023-07-30T15:53
специальная военная операция на украине
украина
швеция
россия
алексей резников
нато
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
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ЛУГАНСК, 30 июл — РИА Новости. Появились кадры первой трофейной шведской боевой машины пехоты CV90 в зоне спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости.Российские военные подбили БМП выстрелом из ручного противотанкового гранатомета. Командир боевой машины погиб, а выжившие члены украинского экипажа сбежали. Бойцы Западного военного округа эвакуировали подбитую технику в тыл.На кадрах виден след от попадания гранаты РПГ в правый борт — броня CV90 прожжена кумулятивной струей. Снаружи БМП имеет тактический знак ВСУ — белый равноконечный крест. Техника накрыта маскировочной сетью и теплоизолирующим материалом, чтобы снизить видимость в тепловизонные приборы. Внутри машины часть надписей на шведском продублирована на русский язык — таким образом подписано место наводчика, где располагался украинский военный.О том, что бойцы 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 на Краснолиманском направлении, стало известно накануне.Combat Vehicle 90 (CV90) — семейство боевых машин, стоящее на вооружении шведской армии с 1993 года. БМП оснащена 40-миллиметровой пушкой, ее броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. В Швеции находится более 500 таких машин.Стокгольм анонсировал передачу Киеву пятидесяти БМП CV90 в феврале. В начале июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии техники и готовности ВСУ применить ее в бою.
https://ria.ru/20230728/spetsoperatsiya-1886751865.html
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Первая трофейная шведская БМП CV90 в зоне спецоперации
Первая трофейная шведская БМП CV90 в зоне спецоперации. Бронемашина была подбита бойцом ЗВО во время боя из ручного противотанкового гранатомета, командир ее был убит, а выжившие из украинского экипаж сбежали.
2023-07-30T09:27
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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украина, швеция, россия, алексей резников, нато, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), безопасность, стокгольм (город), киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Швеция, Россия, Алексей Резников, НАТО, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), Безопасность, Стокгольм (город), Киев
Опубликованы кадры первой захваченной БМП CV90 в зоне СВО
Опубликованы кадры первой захваченной российскими бойцами шведской БМП CV90 в зоне СВО