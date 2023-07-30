Блинкен сравнил угрозу ядерной войны с проблемой изменения климата
Госсекретарь США Блинкен: угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата
© AP Photo / Olivier DoulieryГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Olivier Douliery
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Потенциальная угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью австралийской новостной программе "60 минут".
Так он ответил на вопрос о том, какой из этих двух пунктов следует считать более серьезным вызовом для человечества.
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"Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас", — сказал Блинкен.
Госсекретарь отметил, что в США глобальное потепление считают важной проблемой, но это не означает отсутствия других серьезных вызовов для международного порядка. Он подчеркнул, что в таких условиях "нужно быть многозадачными".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.
Глава МИД Сергей Лавров в апреле прошлого года заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария. Тем не менее он отметил, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.