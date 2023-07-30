https://ria.ru/20230730/blinken-1887236655.html

Блинкен сравнил угрозу ядерной войны с проблемой изменения климата

Блинкен сравнил угрозу ядерной войны с проблемой изменения климата - РИА Новости, 30.07.2023

Блинкен сравнил угрозу ядерной войны с проблемой изменения климата

Потенциальная угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью австралийской новостной программе... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T19:06

2023-07-30T19:06

2023-07-30T19:42

в мире

сша

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855552034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05817b3c5bc9e3527356e5cdce3bf7d3.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Потенциальная угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью австралийской новостной программе "60 минут".Так он ответил на вопрос о том, какой из этих двух пунктов следует считать более серьезным вызовом для человечества. "Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас", — сказал Блинкен.Госсекретарь отметил, что в США глобальное потепление считают важной проблемой, но это не означает отсутствия других серьезных вызовов для международного порядка. Он подчеркнул, что в таких условиях "нужно быть многозадачными".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.Глава МИД Сергей Лавров в апреле прошлого года заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария. Тем не менее он отметил, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.

https://ria.ru/20230131/bayden-1848825499.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, энтони блинкен