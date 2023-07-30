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Блинкен сравнил угрозу ядерной войны с проблемой изменения климата - РИА Новости, 30.07.2023
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19:06 30.07.2023 (обновлено: 19:42 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/blinken-1887236655.html
Блинкен сравнил угрозу ядерной войны с проблемой изменения климата
Блинкен сравнил угрозу ядерной войны с проблемой изменения климата - РИА Новости, 30.07.2023
Блинкен сравнил угрозу ядерной войны с проблемой изменения климата
Потенциальная угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью австралийской новостной программе... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T19:06
2023-07-30T19:42
в мире
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Потенциальная угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью австралийской новостной программе "60 минут".Так он ответил на вопрос о том, какой из этих двух пунктов следует считать более серьезным вызовом для человечества. &quot;Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас&quot;, — сказал Блинкен.Госсекретарь отметил, что в США глобальное потепление считают важной проблемой, но это не означает отсутствия других серьезных вызовов для международного порядка. Он подчеркнул, что в таких условиях "нужно быть многозадачными".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.Глава МИД Сергей Лавров в апреле прошлого года заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария. Тем не менее он отметил, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.
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в мире, сша, энтони блинкен
В мире, США, Энтони Блинкен
Блинкен сравнил угрозу ядерной войны с проблемой изменения климата

Госсекретарь США Блинкен: угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата

© AP Photo / Olivier DoulieryГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Olivier Douliery
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Потенциальная угроза ядерной войны не опаснее проблемы изменения климата, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью австралийской новостной программе "60 минут".
Так он ответил на вопрос о том, какой из этих двух пунктов следует считать более серьезным вызовом для человечества.
«

"Мне кажется, нельзя говорить о какой-то иерархии. Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, включая потенциальный конфликт. Но, без сомнения, изменение климата представляет экзистенциальный вызов для всех нас", — сказал Блинкен.

Госсекретарь отметил, что в США глобальное потепление считают важной проблемой, но это не означает отсутствия других серьезных вызовов для международного порядка. Он подчеркнул, что в таких условиях "нужно быть многозадачными".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Владимир Путин подчеркивал, что в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, подчеркивал он.
Глава МИД Сергей Лавров в апреле прошлого года заявлял о "весьма существенных" рисках подобного сценария. Тем не менее он отметил, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения ядерных сил.
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