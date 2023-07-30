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Франция призвала власти Нигера обеспечить безопасность посольства в Ниамее - РИА Новости, 30.07.2023
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16:37 30.07.2023 (обновлено: 17:24 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/bezopasnost-1887218030.html
Франция призвала власти Нигера обеспечить безопасность посольства в Ниамее
Франция призвала власти Нигера обеспечить безопасность посольства в Ниамее - РИА Новости, 30.07.2023
Франция призвала власти Нигера обеспечить безопасность посольства в Ниамее
Франция призывает власти Нигера обеспечить безопасность посольства в столице страны Ниамее, сообщил МИД республики в коммюнике в воскресенье. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:37
2023-07-30T17:24
в мире
нигер
франция
ниамей
александр уваров
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Франция призывает власти Нигера обеспечить безопасность посольства в столице страны Ниамее, сообщил МИД республики в коммюнике в воскресенье. "Франция осуждает любое насилие против ее дипломатических институтов, чья безопасность входит в компетенции страны-хозяйки. Нигерийские силы обязаны обеспечить безопасность дипломатических и консульских институтов, согласно Венской конвенции. Мы немедленно призываем выполнить это обязательство, налагаемое международным правом", - говорится в тексте документа. Ранее СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. По данным французского МИД, на данный момент в Нигере находятся порядка 600 французских граждан. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер остается одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1500 военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.
https://ria.ru/20230730/frantsiya-1887211479.html
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в мире, нигер, франция, ниамей, александр уваров, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Ниамей, Александр Уваров, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Франция призвала власти Нигера обеспечить безопасность посольства в Ниамее

В МИД Франции призвали власти Нигера обеспечить безопасность посольства в Ниамее

© AFP 2023Протестующие перед посольством Франции в Ниамее, Нигер
Протестующие перед посольством Франции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AFP 2023
Протестующие перед посольством Франции в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Франция призывает власти Нигера обеспечить безопасность посольства в столице страны Ниамее, сообщил МИД республики в коммюнике в воскресенье.
«
"Франция осуждает любое насилие против ее дипломатических институтов, чья безопасность входит в компетенции страны-хозяйки. Нигерийские силы обязаны обеспечить безопасность дипломатических и консульских институтов, согласно Венской конвенции. Мы немедленно призываем выполнить это обязательство, налагаемое международным правом", - говорится в тексте документа.
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Во Франции заявили, что ответят в случае атак на своих граждан в Нигере
Вчера, 15:51
Ранее СМИ сообщили, что тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также в поддержку сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Акция, в том числе, прошла напротив посольства Франции в Ниамее. Отмечалось, что участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС.
По данным французского МИД, на данный момент в Нигере находятся порядка 600 французских граждан.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Россия приближает к себе Африку и расширяет контакты, заявили в Нигере
29 июля, 16:24
Бывшая французская колония, Нигер остается одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1500 военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно.
Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
МИД Франции заявил, что приостанавливает всю финансовую помощь Нигеру
29 июля, 20:26
 
В миреНигерФранцияНиамейАлександр УваровМохамед БазумАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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