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Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста - РИА Новости, 30.07.2023
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01:57 30.07.2023 (обновлено: 02:04 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/bezopasnost-1887138400.html
Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста
Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста - РИА Новости, 30.07.2023
Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста, они будут реализованы, и это будет видно. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T01:57
2023-07-30T02:04
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста, они будут реализованы, и это будет видно.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ."Получил их. Будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Он подчеркнул, что это техническая и физическая защита.Российский лидер также выразил надежду, что предложенные специалистами технологии будут надежными."И использование других технических средств. Речь идет именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста", - уточнил глава государства.
https://ria.ru/20230730/bpla-1887133800.html
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владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста

Президент Путин сообщил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста, они будут реализованы, и это будет видно.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Путин: Россия поразила места производства БПЛА, атаковавших Крымский мост
00:47
"Получил их. Будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Он подчеркнул, что это техническая и физическая защита.
Российский лидер также выразил надежду, что предложенные специалистами технологии будут надежными.
"И использование других технических средств. Речь идет именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста", - уточнил глава государства.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Журналист Херш раскрыл роль Вашингтона в терактах на Крымском мосту
27 июля, 14:23
 
Владимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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