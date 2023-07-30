https://ria.ru/20230730/bezopasnost-1887138400.html
Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста
Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста - РИА Новости, 30.07.2023
Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста, они будут реализованы, и это будет видно. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T01:57
2023-07-30T01:57
2023-07-30T02:04
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715482_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_d7529f6e58f3ac74e127b597256837cf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста, они будут реализованы, и это будет видно.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ."Получил их. Будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Он подчеркнул, что это техническая и физическая защита.Российский лидер также выразил надежду, что предложенные специалистами технологии будут надежными."И использование других технических средств. Речь идет именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста", - уточнил глава государства.
https://ria.ru/20230730/bpla-1887133800.html
https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884715482_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_c93bf7bb6155b631aec336ab96d32215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста
Президент Путин сообщил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста, они будут реализованы, и это будет видно.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК
России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
Путин: Россия поразила места производства БПЛА, атаковавших Крымский мост
"Получил их. Будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Он подчеркнул, что это техническая и физическая защита.
Российский лидер также выразил надежду, что предложенные специалистами технологии будут надежными.
"И использование других технических средств. Речь идет именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста", - уточнил глава государства.
Журналист Херш раскрыл роль Вашингтона в терактах на Крымском мосту