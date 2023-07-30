https://ria.ru/20230730/bezopasnost-1887138400.html

Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста

Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста - РИА Новости, 30.07.2023

Путин получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста, они будут реализованы, и это будет видно. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T01:57

2023-07-30T01:57

2023-07-30T02:04

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил планы о повышении мер безопасности Крымского моста, они будут реализованы, и это будет видно.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ."Получил их. Будут реализованы. Но пока не реализованы, мне кажется, рано об этом говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Он подчеркнул, что это техническая и физическая защита.Российский лидер также выразил надежду, что предложенные специалистами технологии будут надежными."И использование других технических средств. Речь идет именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста", - уточнил глава государства.

https://ria.ru/20230730/bpla-1887133800.html

https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html

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владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), россия