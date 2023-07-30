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Собянин заявил о повреждении зданий "Москва-Сити" при атаке украинских БПЛА
Собянин заявил о повреждении зданий "Москва-Сити" при атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 30.07.2023
Собянин заявил о повреждении зданий "Москва-Сити" при атаке украинских БПЛА
Украинские беспилотники ночью ночь совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити", сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T04:28
2023-07-30T04:28
2023-07-30T08:24
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские беспилотники ночью ночь совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити", сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях "Сити". Жертв и пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал. В пятницу система ПВО сбила дрон в Московской области, разрушений и пострадавших не было.
https://ria.ru/20230726/bespilotniki-1886357637.html
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москва, украина, кубинка, сергей собянин, происшествия
Москва, Украина, Кубинка, Сергей Собянин, Происшествия
Собянин заявил о повреждении зданий "Москва-Сити" при атаке украинских БПЛА
Мэр Собянин сообщил об атаке украинских БПЛА по комплексу Москва-Сити