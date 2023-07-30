https://ria.ru/20230730/bespilotnik-1887261041.html

При падении дрона в Ростовской области никто не пострадал

При падении дрона в Ростовской области никто не пострадал - РИА Новости, 30.07.2023

При падении дрона в Ростовской области никто не пострадал

Раненых и погибших в результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области нет, сообщил глава районной администрации... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T23:28

2023-07-30T23:28

2023-07-30T23:34

происшествия

неклиновский район

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Раненых и погибших в результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области нет, сообщил глава районной администрации Василий Даниленко. Как ранее написал в своем Telegram-канале губернатор области Василий Голубев, в Дарагановке упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждения получили кровля частного домовладения и автомобиль. Принадлежность БПЛА устанавливается. По информации Даниленко, беспилотник упал около 21.00 мск воскресенья. "К счастью, раненых и погибших нет. Повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки", - написал он. На месте работают представители Минобороны, УПЧС Неклиновского района" и службы жизнеобеспечения, добавил он.

неклиновский район

ростовская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, неклиновский район, ростовская область, василий голубев