https://ria.ru/20230730/bespilotnik-1887261041.html
При падении дрона в Ростовской области никто не пострадал
При падении дрона в Ростовской области никто не пострадал - РИА Новости, 30.07.2023
При падении дрона в Ростовской области никто не пострадал
Раненых и погибших в результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области нет, сообщил глава районной администрации... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T23:28
2023-07-30T23:28
2023-07-30T23:34
происшествия
неклиновский район
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Раненых и погибших в результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области нет, сообщил глава районной администрации Василий Даниленко. Как ранее написал в своем Telegram-канале губернатор области Василий Голубев, в Дарагановке упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждения получили кровля частного домовладения и автомобиль. Принадлежность БПЛА устанавливается. По информации Даниленко, беспилотник упал около 21.00 мск воскресенья. "К счастью, раненых и погибших нет. Повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки", - написал он. На месте работают представители Минобороны, УПЧС Неклиновского района" и службы жизнеобеспечения, добавил он.
неклиновский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, неклиновский район, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Неклиновский район, Ростовская область, Василий Голубев
При падении дрона в Ростовской области никто не пострадал
Ростовские власти: раненых и погибших при падении беспилотника в хуторе Дарагановка нет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл - РИА Новости. Раненых и погибших в результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка Неклиновского района Ростовской области нет, сообщил глава районной администрации Василий Даниленко.
Как ранее написал в своем Telegram-канале губернатор области Василий Голубев
, в Дарагановке упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждения получили кровля частного домовладения и автомобиль. Принадлежность БПЛА устанавливается.
По информации Даниленко, беспилотник упал около 21.00 мск воскресенья. "К счастью, раненых и погибших нет. Повреждены кровля дома, автомобиль и хозпостройки", - написал он.
На месте работают представители Минобороны, УПЧС Неклиновского района" и службы жизнеобеспечения, добавил он.