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Беспилотник коалиции США опасно сблизился с Су-34 ВКС России над Сирией
Беспилотник коалиции США опасно сблизился с Су-34 ВКС России над Сирией - РИА Новости, 30.07.2023
Беспилотник коалиции США опасно сблизился с Су-34 ВКС России над Сирией
Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T23:02
2023-07-30T23:02
2023-07-30T23:02
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "(В воскресенье - ред.) 30 июля в 6.53 на высоте 5000 метров в районе населенного пункта Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России на дистанцию менее 100 метров по высоте", - сказал Гуринов на брифинге. Также он обратил внимание, что данный полет беспилотника "коалиции" не был деконфликтован. Столкновения удалось избежать, благодаря профессионализму российских лётчиков и своевременно предпринятым ими мерам. Гуринов уточнил, что за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации. В районе Эт-Танф зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35 и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".
https://ria.ru/20230727/siriya-1886737975.html
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РИА Новости
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в мире, россия, сша, сирия, воздушно-космические силы россии, су-34, f-16, f-35, центр примирения враждующих сторон в сирии, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Россия, США, Сирия, Воздушно-космические силы России, Су-34, F-16, F-35, Центр примирения враждующих сторон в Сирии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беспилотник коалиции США опасно сблизился с Су-34 ВКС России над Сирией
В Минобороны сообщили об опасном сближении дрона MQ-9 с Су-34 ВКС России в небе над Сирией