https://ria.ru/20230730/bespilotnik-1887258705.html

Беспилотник коалиции США опасно сблизился с Су-34 ВКС России над Сирией

Беспилотник коалиции США опасно сблизился с Су-34 ВКС России над Сирией - РИА Новости, 30.07.2023

Беспилотник коалиции США опасно сблизился с Су-34 ВКС России над Сирией

Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T23:02

2023-07-30T23:02

2023-07-30T23:02

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сша

сирия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в небе над Сирией, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. "(В воскресенье - ред.) 30 июля в 6.53 на высоте 5000 метров в районе населенного пункта Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России на дистанцию менее 100 метров по высоте", - сказал Гуринов на брифинге. Также он обратил внимание, что данный полет беспилотника "коалиции" не был деконфликтован. Столкновения удалось избежать, благодаря профессионализму российских лётчиков и своевременно предпринятым ими мерам. Гуринов уточнил, что за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 12 случаев нарушения протоколов деконфликтации. В районе Эт-Танф зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей F-35 и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".

https://ria.ru/20230727/siriya-1886737975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, сирия, воздушно-космические силы россии, су-34, f-16, f-35, центр примирения враждующих сторон в сирии, министерство обороны рф (минобороны рф)