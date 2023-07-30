https://ria.ru/20230730/bespilotnik-1887254621.html

В Ростовской области упал беспилотник

В Ростовской области упал беспилотник - РИА Новости, 31.07.2023

В Ростовской области упал беспилотник

Беспилотник упал в хуторе Дарагановка в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-30T22:13

2023-07-30T22:13

2023-07-31T00:03

ростовская область

происшествия

неклиновский район

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл — РИА Новости. Беспилотник упал в хуторе Дарагановка в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев."В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль", — написал он в Telegram-канале.По словам Голубева, медики уже выехали к месту происшествия, но сведений о пострадавших пока не поступало. Сейчас специалисты Минобороны выясняют принадлежность дрона. Позднее глава районной администрации Василий Даниленко уточнил, что беспилотник упал около 21.00 мск. По его словам, раненых и погибших в результате инцидента нет. На месте работают представители Минобороны, УПЧС Неклиновского района и службы жизнеобеспечения, добавил чиновник.В пятницу ВСУ дважды пытались атаковать объекты в Ростовской области при помощи переоборудованных под ударный вариант ракет комплекса С-200. Первый снаряд удалось сбить над Таганрогом. При этом обломки ракеты упали на территории города. Госпитализация понадобилась десяти пострадавшим.Позднее украинские военные выпустили вторую ракету комплекса С-200, ее удалось перехватить в районе города Азов. Обломки упали в безлюдной местности за пределами населенного пункта.

https://radiosputnik.ria.ru/20230730/kupol-1887248958.html

ростовская область

неклиновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростовская область, происшествия, неклиновский район, василий голубев