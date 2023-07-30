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В Ростовской области упал беспилотник - РИА Новости, 31.07.2023
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22:13 30.07.2023 (обновлено: 00:03 31.07.2023)
https://ria.ru/20230730/bespilotnik-1887254621.html
В Ростовской области упал беспилотник
В Ростовской области упал беспилотник - РИА Новости, 31.07.2023
В Ростовской области упал беспилотник
Беспилотник упал в хуторе Дарагановка в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-30T22:13
2023-07-31T00:03
ростовская область
происшествия
неклиновский район
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл — РИА Новости. Беспилотник упал в хуторе Дарагановка в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.&quot;В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам Голубева, медики уже выехали к месту происшествия, но сведений о пострадавших пока не поступало. Сейчас специалисты Минобороны выясняют принадлежность дрона. Позднее глава районной администрации Василий Даниленко уточнил, что беспилотник упал около 21.00 мск. По его словам, раненых и погибших в результате инцидента нет. На месте работают представители Минобороны, УПЧС Неклиновского района и службы жизнеобеспечения, добавил чиновник.В пятницу ВСУ дважды пытались атаковать объекты в Ростовской области при помощи переоборудованных под ударный вариант ракет комплекса С-200. Первый снаряд удалось сбить над Таганрогом. При этом обломки ракеты упали на территории города. Госпитализация понадобилась десяти пострадавшим.Позднее украинские военные выпустили вторую ракету комплекса С-200, ее удалось перехватить в районе города Азов. Обломки упали в безлюдной местности за пределами населенного пункта.
https://radiosputnik.ria.ru/20230730/kupol-1887248958.html
ростовская область
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ростовская область, происшествия, неклиновский район, василий голубев
Ростовская область, Происшествия, Неклиновский район, Василий Голубев
В Ростовской области упал беспилотник

В хуторе Дарагановка Ростовской области упал беспилотник, его принадлежность устанавливают

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл — РИА Новости. Беспилотник упал в хуторе Дарагановка в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.
«

"В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль", — написал он в Telegram-канале.

По словам Голубева, медики уже выехали к месту происшествия, но сведений о пострадавших пока не поступало. Сейчас специалисты Минобороны выясняют принадлежность дрона.
Позднее глава районной администрации Василий Даниленко уточнил, что беспилотник упал около 21.00 мск. По его словам, раненых и погибших в результате инцидента нет. На месте работают представители Минобороны, УПЧС Неклиновского района и службы жизнеобеспечения, добавил чиновник.
В пятницу ВСУ дважды пытались атаковать объекты в Ростовской области при помощи переоборудованных под ударный вариант ракет комплекса С-200. Первый снаряд удалось сбить над Таганрогом. При этом обломки ракеты упали на территории города. Госпитализация понадобилась десяти пострадавшим.
Позднее украинские военные выпустили вторую ракету комплекса С-200, ее удалось перехватить в районе города Азов. Обломки упали в безлюдной местности за пределами населенного пункта.
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