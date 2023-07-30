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Экстренные службы работают у зданий в Москве, атакованных беспилотниками - РИА Новости, 30.07.2023
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08:37 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/bespilotnik-1887155804.html
Экстренные службы работают у зданий в Москве, атакованных беспилотниками
Экстренные службы работают у зданий в Москве, атакованных беспилотниками - РИА Новости, 30.07.2023
Экстренные службы работают у зданий в Москве, атакованных беспилотниками
Экстренные службы и правоохранители работают на месте в Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, передает корреспондент РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T08:37
2023-07-30T08:37
москва
россия
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экстренные службы и правоохранители работают на месте в Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, передает корреспондент РИА Новости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. Движение у зданий перекрыто, стоят автомобили с проблесковыми маячками. На фасаде одного из зданий, которое выходит на Третье транспортное кольцо, видны повреждения, там нет стекол. Сейчас движения по Тестовской улице, которая находится между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной, возле зданий Москва-Сити нет.
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москва, россия, сергей собянин, происшествия
Москва, Россия, Сергей Собянин, Происшествия
Экстренные службы работают у зданий в Москве, атакованных беспилотниками

Экстренные службы и правоохранители работают у зданий в Москве, где БПЛА повредили фасады

© Telegram-канал РИА НовостиПоследствия попытки атаки украинских БПЛА на офисные башни в Москве
Последствия попытки атаки украинских БПЛА на офисные башни в Москве
© Telegram-канал РИА Новости
Последствия попытки атаки украинских БПЛА на офисные башни в Москве
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экстренные службы и правоохранители работают на месте в Москва-Сити, где украинские беспилотники повредили фасады на двух офисных башнях, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
Движение у зданий перекрыто, стоят автомобили с проблесковыми маячками. На фасаде одного из зданий, которое выходит на Третье транспортное кольцо, видны повреждения, там нет стекол.
Сейчас движения по Тестовской улице, которая находится между 1-м Красногвардейским проездом и Пресненской набережной, возле зданий Москва-Сити нет.
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