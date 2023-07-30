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В офисных башнях Москва-сити, пострадавших из-за БПЛА, ремонтируют фасады - РИА Новости, 30.07.2023
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16:26 30.07.2023
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В офисных башнях Москва-сити, пострадавших из-за БПЛА, ремонтируют фасады
В офисных башнях Москва-сити, пострадавших из-за БПЛА, ремонтируют фасады - РИА Новости, 30.07.2023
В офисных башнях Москва-сити, пострадавших из-за БПЛА, ремонтируют фасады
В двух офисных башнях Москва-сити, пострадавших в воскресенье ночью в результате атаки украинских БПЛА, начали ремонтировать фасады, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:26
2023-07-30T16:26
россия
москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В двух офисных башнях Москва-сити, пострадавших в воскресенье ночью в результате атаки украинских БПЛА, начали ремонтировать фасады, передает корреспондент РИА Новости. В ремонтных работах задействована спецтехника, в том числе кран. Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
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россия, москва, сергей собянин, происшествия
Россия, Москва, Сергей Собянин, Происшествия
В офисных башнях Москва-сити, пострадавших из-за БПЛА, ремонтируют фасады

В двух офисных башнях Москва-сити, пострадавших при атаке БПЛА, ремонтируют фасады

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников
Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В двух офисных башнях Москва-сити, пострадавших в воскресенье ночью в результате атаки украинских БПЛА, начали ремонтировать фасады, передает корреспондент РИА Новости.
В ремонтных работах задействована спецтехника, в том числе кран.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
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