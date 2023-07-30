https://ria.ru/20230730/bashnya-1887215611.html

В офисных башнях Москва-сити, пострадавших из-за БПЛА, ремонтируют фасады

В офисных башнях Москва-сити, пострадавших из-за БПЛА, ремонтируют фасады - РИА Новости, 30.07.2023

В офисных башнях Москва-сити, пострадавших из-за БПЛА, ремонтируют фасады

В двух офисных башнях Москва-сити, пострадавших в воскресенье ночью в результате атаки украинских БПЛА, начали ремонтировать фасады, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:26

2023-07-30T16:26

2023-07-30T16:26

россия

москва

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В двух офисных башнях Москва-сити, пострадавших в воскресенье ночью в результате атаки украинских БПЛА, начали ремонтировать фасады, передает корреспондент РИА Новости. В ремонтных работах задействована спецтехника, в том числе кран. Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, сергей собянин, происшествия