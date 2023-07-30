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В Госдуме заявили, что Киев ответит за атаку на Москву - РИА Новости, 30.07.2023
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14:08 30.07.2023 (обновлено: 15:13 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/ataka-1887196784.html
В Госдуме заявили, что Киев ответит за атаку на Москву
В Госдуме заявили, что Киев ответит за атаку на Москву - РИА Новости, 30.07.2023
В Госдуме заявили, что Киев ответит за атаку на Москву
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что киевский режим ответит за атаку беспилотников на Москву, разговор с террористами будет коротким. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:08
2023-07-30T15:13
в мире
москва
михаил шеремет
госдума рф
сергей собянин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что киевский режим ответит за атаку беспилотников на Москву, разговор с террористами будет коротким. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам в Москве тремя беспилотниками. Один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити. &quot;Режим Зеленского однозначно ответит за атаку на Москву. Разговор с террористами будет коротким&quot;, - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Зеленский превратил Украину в террористическую страну, пытаясь выдать откровенные акты терроризма за свои военные достижения, тем самым добившись похвалы и денежного поощрения у западных кураторов. "Зеленский заигрался в роль мальчиша-плохиша, но гнусных предателей нигде не любят, и Запад первый же от него открестится", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230730/kadry-1887157999.html
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в мире, москва, михаил шеремет, госдума рф, сергей собянин, россия, киев
В мире, Москва, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Сергей Собянин, Россия, Киев
В Госдуме заявили, что Киев ответит за атаку на Москву

Шеремет: киевский режим ответит за атаку беспилотников на Москву

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что киевский режим ответит за атаку беспилотников на Москву, разговор с террористами будет коротким.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье совершена новая атака украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет. В министерстве обороны РФ уточнили, что киевский режим попытался совершить террористическую атаку по объектам в Москве тремя беспилотниками. Один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
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«

"Режим Зеленского однозначно ответит за атаку на Москву. Разговор с террористами будет коротким", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Зеленский превратил Украину в террористическую страну, пытаясь выдать откровенные акты терроризма за свои военные достижения, тем самым добившись похвалы и денежного поощрения у западных кураторов.
«
"Зеленский заигрался в роль мальчиша-плохиша, но гнусных предателей нигде не любят, и Запад первый же от него открестится", - подчеркнул депутат.
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