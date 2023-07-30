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Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 30.07.2023 (обновлено: 09:04 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/ataka-1887146284.html
Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве
Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве - РИА Новости, 30.07.2023
Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве
Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских беспилотников в Москве, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T05:24
2023-07-30T09:04
москва
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
сергей собянин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских беспилотников в Москве, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве", — говорится в публикации.Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити".Как отметил рано утром мэр столицы Сергей Собянин, упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса, жертв и пострадавших нет. Движение по Тестовской улице в районе "Москва-Сити" перекрыто.Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве. В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал.В МИД подчеркивали, что действия Киева не имеют никакого военного смысла.
https://ria.ru/20230730/vnukovo-1887145048.html
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москва
россия
одинцовский район
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москва, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), сергей собянин
Москва, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Специальная военная операция на Украине
Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве

Минобороны: ПВО и РЭБ пресекли попытку Киева атаковать тремя БПЛА объекты в Москве

© Telegram-канал РИА НовостиПоследствия попытки атаки украинских БПЛА на офисные башни в Москве
Последствия попытки атаки украинских БПЛА на офисные башни в Москве
© Telegram-канал РИА Новости
Последствия попытки атаки украинских БПЛА на офисные башни в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских беспилотников в Москве, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве", — говорится в публикации.
Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити".
Как отметил рано утром мэр столицы Сергей Собянин, упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса, жертв и пострадавших нет. Движение по Тестовской улице в районе "Москва-Сити" перекрыто.
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Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве. В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал.
В МИД подчеркивали, что действия Киева не имеют никакого военного смысла.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Сергей Собянин
 
 
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