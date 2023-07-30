https://ria.ru/20230730/ataka-1887146284.html

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве - РИА Новости, 30.07.2023

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в Москве

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских беспилотников в Москве, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T05:24

2023-07-30T05:24

2023-07-30T09:04

москва

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

сергей собянин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских беспилотников в Москве, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве", — говорится в публикации.Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити".Как отметил рано утром мэр столицы Сергей Собянин, упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса, жертв и пострадавших нет. Движение по Тестовской улице в районе "Москва-Сити" перекрыто.Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве. В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал.В МИД подчеркивали, что действия Киева не имеют никакого военного смысла.

https://ria.ru/20230730/vnukovo-1887145048.html

https://ria.ru/20230730/krym-1887150922.html

москва

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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москва, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), сергей собянин