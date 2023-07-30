https://ria.ru/20230730/armiya-1887246584.html

МИД Франции надеется, что армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере

МИД Франции надеется, что армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере - РИА Новости, 30.07.2023

МИД Франции надеется, что армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере

Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан, о чем она заявила РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T20:37

2023-07-30T20:37

2023-07-30T20:44

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ниамей

катрин колонна

мохамед базум

эммануэль макрон

африканский союз

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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан, о чем она заявила в эфире радиостанции RTL в воскресенье. "Франция, как и всегда, защищает своих граждан... То, что произошло - неприемлемо. Мы внимательно следим за ситуацией. Я думаю, что слова президента (Макрона - ред.) о решимости вмешаться были услышаны. Я надеюсь, этого не придется делать, но эта позиция, обозначения со всей ясностью и жесткостью, должна быть принята во внимание", - сказала министр, отвечая на вопрос журналиста, означают ли слова Макрона готовность французской армии вмешаться в ситуацию. Она сообщила, что переговорила с послом республики в Ниамее, который подтвердил, что ситуация у посольства нормализовалась. Колонна добавила, что министерство связалось со всеми гражданами Франции, проживающими в Нигере, которых на данный момент около 500. "Меры предосторожности были приняты, они будут усилены при необходимости, но решения эвакуировать граждан принято не было", - отметила министр. Она подчеркнула, что путчисты должны прислушаться к требованиям ЭКОВАС и восстановить конституционный порядок в стране. Ранее в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов". Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер остается одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1500 военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.

https://ria.ru/20230730/myatezh-1887224819.html

https://ria.ru/20230730/niger-1887221574.html

https://ria.ru/20230730/bezopasnost-1887218030.html

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