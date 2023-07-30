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МИД Франции надеется, что армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере - РИА Новости, 30.07.2023
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20:37 30.07.2023 (обновлено: 20:44 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/armiya-1887246584.html
МИД Франции надеется, что армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере
МИД Франции надеется, что армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере - РИА Новости, 30.07.2023
МИД Франции надеется, что армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере
Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан, о чем она заявила РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T20:37
2023-07-30T20:44
в мире
нигер
франция
ниамей
катрин колонна
мохамед базум
эммануэль макрон
африканский союз
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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан, о чем она заявила в эфире радиостанции RTL в воскресенье. "Франция, как и всегда, защищает своих граждан... То, что произошло - неприемлемо. Мы внимательно следим за ситуацией. Я думаю, что слова президента (Макрона - ред.) о решимости вмешаться были услышаны. Я надеюсь, этого не придется делать, но эта позиция, обозначения со всей ясностью и жесткостью, должна быть принята во внимание", - сказала министр, отвечая на вопрос журналиста, означают ли слова Макрона готовность французской армии вмешаться в ситуацию. Она сообщила, что переговорила с послом республики в Ниамее, который подтвердил, что ситуация у посольства нормализовалась. Колонна добавила, что министерство связалось со всеми гражданами Франции, проживающими в Нигере, которых на данный момент около 500. "Меры предосторожности были приняты, они будут усилены при необходимости, но решения эвакуировать граждан принято не было", - отметила министр. Она подчеркнула, что путчисты должны прислушаться к требованиям ЭКОВАС и восстановить конституционный порядок в стране. Ранее в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов". Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Бывшая французская колония, Нигер остается одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1500 военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.
https://ria.ru/20230730/myatezh-1887224819.html
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в мире, нигер, франция, ниамей, катрин колонна, мохамед базум, эммануэль макрон, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Ниамей, Катрин Колонна, Мохамед Базум, Эммануэль Макрон, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
МИД Франции надеется, что армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере

Колонна надеется, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере

© AFP 2023Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер
Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AFP 2023
Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна выразила надежду, что французской армии не придется вмешиваться в ситуацию в Нигере для защиты своих граждан, о чем она заявила в эфире радиостанции RTL в воскресенье.
«
"Франция, как и всегда, защищает своих граждан... То, что произошло - неприемлемо. Мы внимательно следим за ситуацией. Я думаю, что слова президента (Макрона - ред.) о решимости вмешаться были услышаны. Я надеюсь, этого не придется делать, но эта позиция, обозначения со всей ясностью и жесткостью, должна быть принята во внимание", - сказала министр, отвечая на вопрос журналиста, означают ли слова Макрона готовность французской армии вмешаться в ситуацию.
Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США. 5 августа 2014 - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Вчера, 17:29
Она сообщила, что переговорила с послом республики в Ниамее, который подтвердил, что ситуация у посольства нормализовалась.
Колонна добавила, что министерство связалось со всеми гражданами Франции, проживающими в Нигере, которых на данный момент около 500.
«
"Меры предосторожности были приняты, они будут усилены при необходимости, но решения эвакуировать граждан принято не было", - отметила министр.
Она подчеркнула, что путчисты должны прислушаться к требованиям ЭКОВАС и восстановить конституционный порядок в стране.
Ранее в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция даст "немедленный ответ" в случае атак на своих граждан в Нигере и "не потерпит никаких атак против нее и ее интересов".
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Вчера, 17:06
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Бывшая французская колония, Нигер остается одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1500 военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Военный контингент Франции ранее располагался в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно.
Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.
Протестующие перед посольством Франции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Франция призвала власти Нигера обеспечить безопасность посольства в Ниамее
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В миреНигерФранцияНиамейКатрин КолоннаМохамед БазумЭммануэль МакронАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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