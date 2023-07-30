Суд арестовал заместителя мэра Архангельска
Суд арестовал заместителя мэра Архангельска, подозреваемого в получении крупной взятки
Наручники в зале суда. Архивное фото
МУРМАНСК, 30 июл - РИА Новости. Ломоносовский суд в Архангельске арестовал заместителя мэра города, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщило региональное СУСК РФ в телеграм-канале ведомства.
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"Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении заместителя главы городского округа "Город Архангельск", задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мера пресечения в виде домашнего ареста также избрана в отношении второго фигуранта дела.
По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске.
По предварительной информации, должностные лица, действуя группой по предварительному сговору, получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,5 миллиона рублей. Подозреваемых задержали сотрудники управления ФСБ России по Архангельской области.
Фамилии задержанных не называются, однако, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о заместителе главы Архангельска по городскому хозяйству, а также сотруднике предприятия "Спецавтохозяйство по уборке города".