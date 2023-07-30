https://ria.ru/20230730/arest-1887220325.html

Суд арестовал заместителя мэра Архангельска

Суд арестовал заместителя мэра Архангельска - РИА Новости, 30.07.2023

Суд арестовал заместителя мэра Архангельска

Ломоносовский суд в Архангельске арестовал заместителя мэра города, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщило региональное СУСК РФ РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T17:02

2023-07-30T17:02

2023-07-30T17:02

происшествия

архангельск

россия

архангельская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МУРМАНСК, 30 июл - РИА Новости. Ломоносовский суд в Архангельске арестовал заместителя мэра города, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщило региональное СУСК РФ в телеграм-канале ведомства. "Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении заместителя главы городского округа "Город Архангельск", задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что мера пресечения в виде домашнего ареста также избрана в отношении второго фигуранта дела. По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске. По предварительной информации, должностные лица, действуя группой по предварительному сговору, получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,5 миллиона рублей. Подозреваемых задержали сотрудники управления ФСБ России по Архангельской области. Фамилии задержанных не называются, однако, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о заместителе главы Архангельска по городскому хозяйству, а также сотруднике предприятия "Спецавтохозяйство по уборке города".

https://ria.ru/20230728/vzyatochnichestvo-1886783181.html

https://ria.ru/20230727/arest-1886668182.html

архангельск

россия

архангельская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, архангельск, россия, архангельская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)