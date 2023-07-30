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Суд арестовал заместителя мэра Архангельска - РИА Новости, 30.07.2023
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17:02 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/arest-1887220325.html
Суд арестовал заместителя мэра Архангельска
Суд арестовал заместителя мэра Архангельска - РИА Новости, 30.07.2023
Суд арестовал заместителя мэра Архангельска
Ломоносовский суд в Архангельске арестовал заместителя мэра города, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщило региональное СУСК РФ РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:02
2023-07-30T17:02
происшествия
архангельск
россия
архангельская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МУРМАНСК, 30 июл - РИА Новости. Ломоносовский суд в Архангельске арестовал заместителя мэра города, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщило региональное СУСК РФ в телеграм-канале ведомства. "Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении заместителя главы городского округа "Город Архангельск", задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что мера пресечения в виде домашнего ареста также избрана в отношении второго фигуранта дела. По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске. По предварительной информации, должностные лица, действуя группой по предварительному сговору, получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,5 миллиона рублей. Подозреваемых задержали сотрудники управления ФСБ России по Архангельской области. Фамилии задержанных не называются, однако, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о заместителе главы Архангельска по городскому хозяйству, а также сотруднике предприятия "Спецавтохозяйство по уборке города".
https://ria.ru/20230728/vzyatochnichestvo-1886783181.html
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происшествия, архангельск, россия, архангельская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Архангельск, Россия, Архангельская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд арестовал заместителя мэра Архангельска

Суд арестовал заместителя мэра Архангельска, подозреваемого в получении крупной взятки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники в зале суда
Наручники в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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МУРМАНСК, 30 июл - РИА Новости. Ломоносовский суд в Архангельске арестовал заместителя мэра города, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщило региональное СУСК РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении заместителя главы городского округа "Город Архангельск", задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мера пресечения в виде домашнего ареста также избрана в отношении второго фигуранта дела.
По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в сумме 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в городе Архангельске.
По предварительной информации, должностные лица, действуя группой по предварительному сговору, получили незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3,5 миллиона рублей. Подозреваемых задержали сотрудники управления ФСБ России по Архангельской области.
Фамилии задержанных не называются, однако, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, речь идет о заместителе главы Архангельска по городскому хозяйству, а также сотруднике предприятия "Спецавтохозяйство по уборке города".
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