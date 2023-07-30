https://ria.ru/20230730/arest-1887205416.html
В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына
В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына - РИА Новости, 30.07.2023
В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына
Суд в Ереване арестовал в воскресенье на два месяца задержанных ранее бывшего посла Армении в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:44
2023-07-30T14:44
2023-07-30T14:44
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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Суд в Ереване арестовал в воскресенье на два месяца задержанных ранее бывшего посла Армении в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна и его сына по обвинению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры страны. "Ереванский суд первой инстанции в воскресенье избрал дипломату в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Несколькими часами ранее был арестован его сын – главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян", - передаёт Sputnik Армения, ссылаясь на сообщение ведомства.Смбатянам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, они нанесли ущерб государству на 2,5 миллиона долларов. Сторона защиты позицию обвиняемых пока не обнародовала. Смбатян с 2002 года по 2010 год был послом Армении в России, в 2018-2021 годах — послом республики в Израиле. Возглавлял Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) стран СНГ с 2010 года по 2014 год.
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РИА Новости
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армения, ереван, россия, снг
Армения, Ереван, Россия, СНГ
В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына
Суд в Ереване арестовал на два месяца бывшего посла Армении в России Смбатяна и его сына
ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Суд в Ереване арестовал в воскресенье на два месяца задержанных ранее бывшего посла Армении в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна и его сына по обвинению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры страны.
«
"Ереванский суд первой инстанции в воскресенье избрал дипломату в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Несколькими часами ранее был арестован его сын – главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян", - передаёт Sputnik Армения, ссылаясь на сообщение ведомства.
Смбатянам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, они нанесли ущерб государству на 2,5 миллиона долларов. Сторона защиты позицию обвиняемых пока не обнародовала.
Смбатян с 2002 года по 2010 год был послом Армении в России, в 2018-2021 годах — послом республики в Израиле
. Возглавлял Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) стран СНГ с 2010 года по 2014 год.
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