https://ria.ru/20230730/arest-1887205416.html

В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына

В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына - РИА Новости, 30.07.2023

В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына

Суд в Ереване арестовал в воскресенье на два месяца задержанных ранее бывшего посла Армении в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T14:44

2023-07-30T14:44

2023-07-30T14:44

армения

ереван

россия

снг

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ЕРЕВАН, 30 июл — РИА Новости. Суд в Ереване арестовал в воскресенье на два месяца задержанных ранее бывшего посла Армении в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна и его сына по обвинению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры страны. "Ереванский суд первой инстанции в воскресенье избрал дипломату в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Несколькими часами ранее был арестован его сын – главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян", - передаёт Sputnik Армения, ссылаясь на сообщение ведомства.Смбатянам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Ереване. Как утверждает следствие, они нанесли ущерб государству на 2,5 миллиона долларов. Сторона защиты позицию обвиняемых пока не обнародовала. Смбатян с 2002 года по 2010 год был послом Армении в России, в 2018-2021 годах — послом республики в Израиле. Возглавлял Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) стран СНГ с 2010 года по 2014 год.

https://ria.ru/20230706/salvador-1882487578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, ереван, россия, снг