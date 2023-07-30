Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали двоих иностранцев, обвиняемых в похищении людей - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 30.07.2023 (обновлено: 07:58 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/arest-1887153061.html
В Приморье арестовали двоих иностранцев, обвиняемых в похищении людей
В Приморье арестовали двоих иностранцев, обвиняемых в похищении людей - РИА Новости, 30.07.2023
В Приморье арестовали двоих иностранцев, обвиняемых в похищении людей
Суд в Приморском крае арестовал на два месяца двоих иностранцев, обвиняемых в похищении и избиении соотечественников с целью узнать местонахождение общего... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T07:46
2023-07-30T07:58
приморский край
происшествия
владивосток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0bbbe5065509e027dc28c251c43a83c8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Суд в Приморском крае арестовал на два месяца двоих иностранцев, обвиняемых в похищении и избиении соотечественников с целью узнать местонахождение общего знакомого, сообщили в прокуратуре региона. По сообщению в Telegram-канале ведомства, оба иностранца обвиняются в том, что в июле похитили двух соотечественников с использования оружия и увезли похищенных на машине в район бухты Патрокл, расположенной в южной части Владивостока. Там обвиняемые, предположительно, били сограждан в попытке узнать, где находится некий общий знакомый. Как отмечается в сообщении, по видеосвязи похитители показали этому знакомому своих жертв и потребовали встретиться. Когда тот согласился на встречу, похищенных отпустили, добавляет прокуратура. "Суд заключил обвиняемых под стражу на два месяца", - говорится в публикации в Telegram-канале прокуратуры. Дело возбуждено по части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение двух лиц группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия, а также насилия опасного для жизни или здоровья). Максимальный срок лишения свободы по этой части статьи составляет 12 лет.
https://ria.ru/20230727/pokhischenie-1886719751.html
приморский край
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c361c783a321c9490206e9af41367dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, происшествия, владивосток, россия
Приморский край, Происшествия, Владивосток, Россия
В Приморье арестовали двоих иностранцев, обвиняемых в похищении людей

В Приморье арестовали двоих иностранцев по делу о похищении и избиении соотечественников

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора временного содержания
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Суд в Приморском крае арестовал на два месяца двоих иностранцев, обвиняемых в похищении и избиении соотечественников с целью узнать местонахождение общего знакомого, сообщили в прокуратуре региона.
По сообщению в Telegram-канале ведомства, оба иностранца обвиняются в том, что в июле похитили двух соотечественников с использования оружия и увезли похищенных на машине в район бухты Патрокл, расположенной в южной части Владивостока. Там обвиняемые, предположительно, били сограждан в попытке узнать, где находится некий общий знакомый. Как отмечается в сообщении, по видеосвязи похитители показали этому знакомому своих жертв и потребовали встретиться. Когда тот согласился на встречу, похищенных отпустили, добавляет прокуратура.
"Суд заключил обвиняемых под стражу на два месяца", - говорится в публикации в Telegram-канале прокуратуры.
Дело возбуждено по части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение двух лиц группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия, а также насилия опасного для жизни или здоровья). Максимальный срок лишения свободы по этой части статьи составляет 12 лет.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки
27 июля, 20:17
 
Приморский крайПроисшествияВладивостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала