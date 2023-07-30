https://ria.ru/20230730/arest-1887153061.html
В Приморье арестовали двоих иностранцев, обвиняемых в похищении людей
В Приморье арестовали двоих иностранцев, обвиняемых в похищении людей - РИА Новости, 30.07.2023
В Приморье арестовали двоих иностранцев, обвиняемых в похищении людей
Суд в Приморском крае арестовал на два месяца двоих иностранцев, обвиняемых в похищении и избиении соотечественников с целью узнать местонахождение общего... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T07:46
2023-07-30T07:46
2023-07-30T07:58
приморский край
происшествия
владивосток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0bbbe5065509e027dc28c251c43a83c8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Суд в Приморском крае арестовал на два месяца двоих иностранцев, обвиняемых в похищении и избиении соотечественников с целью узнать местонахождение общего знакомого, сообщили в прокуратуре региона. По сообщению в Telegram-канале ведомства, оба иностранца обвиняются в том, что в июле похитили двух соотечественников с использования оружия и увезли похищенных на машине в район бухты Патрокл, расположенной в южной части Владивостока. Там обвиняемые, предположительно, били сограждан в попытке узнать, где находится некий общий знакомый. Как отмечается в сообщении, по видеосвязи похитители показали этому знакомому своих жертв и потребовали встретиться. Когда тот согласился на встречу, похищенных отпустили, добавляет прокуратура. "Суд заключил обвиняемых под стражу на два месяца", - говорится в публикации в Telegram-канале прокуратуры. Дело возбуждено по части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение двух лиц группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия, а также насилия опасного для жизни или здоровья). Максимальный срок лишения свободы по этой части статьи составляет 12 лет.
https://ria.ru/20230727/pokhischenie-1886719751.html
приморский край
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c361c783a321c9490206e9af41367dac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия, владивосток, россия
Приморский край, Происшествия, Владивосток, Россия
В Приморье арестовали двоих иностранцев, обвиняемых в похищении людей
В Приморье арестовали двоих иностранцев по делу о похищении и избиении соотечественников