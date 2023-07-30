https://ria.ru/20230730/arest-1887153061.html

В Приморье арестовали двоих иностранцев, обвиняемых в похищении людей

В Приморье арестовали двоих иностранцев, обвиняемых в похищении людей - РИА Новости, 30.07.2023

В Приморье арестовали двоих иностранцев, обвиняемых в похищении людей

Суд в Приморском крае арестовал на два месяца двоих иностранцев, обвиняемых в похищении и избиении соотечественников с целью узнать местонахождение общего... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T07:46

2023-07-30T07:46

2023-07-30T07:58

приморский край

происшествия

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Суд в Приморском крае арестовал на два месяца двоих иностранцев, обвиняемых в похищении и избиении соотечественников с целью узнать местонахождение общего знакомого, сообщили в прокуратуре региона. По сообщению в Telegram-канале ведомства, оба иностранца обвиняются в том, что в июле похитили двух соотечественников с использования оружия и увезли похищенных на машине в район бухты Патрокл, расположенной в южной части Владивостока. Там обвиняемые, предположительно, били сограждан в попытке узнать, где находится некий общий знакомый. Как отмечается в сообщении, по видеосвязи похитители показали этому знакомому своих жертв и потребовали встретиться. Когда тот согласился на встречу, похищенных отпустили, добавляет прокуратура. "Суд заключил обвиняемых под стражу на два месяца", - говорится в публикации в Telegram-канале прокуратуры. Дело возбуждено по части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение двух лиц группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия, а также насилия опасного для жизни или здоровья). Максимальный срок лишения свободы по этой части статьи составляет 12 лет.

https://ria.ru/20230727/pokhischenie-1886719751.html

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приморский край, происшествия, владивосток, россия