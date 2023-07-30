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Путин прокомментировал ситуацию с арестом Беркович и Кагарлицкого*
Путин прокомментировал ситуацию с арестом Беркович и Кагарлицкого* - РИА Новости, 30.07.2023
Путин прокомментировал ситуацию с арестом Беркович и Кагарлицкого*
Президент России Владимир Путин, комментируя задержание режиссера Евгении Беркович и социолога Бориса Кагарлицкого*, сообщил, что не знает, кто они, при этом он РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T02:18
2023-07-30T02:18
2023-07-30T03:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя задержание режиссера Евгении Беркович и социолога Бориса Кагарлицкого*, сообщил, что не знает, кто они, при этом он отметил, что сейчас идет не 37 год, как предположил автор вопроса, но страна находится в состоянии вооруженного конфликта, когда на Украине расстреливают за слова. "У нас 2023, и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть. Но, честно сказать, я даже не знаю, о ком вы говорите. Фамилии эти слышу в первый раз, и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Также он сообщил, что изучит историю с упомянутыми людьми.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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владимир путин, россия, украина, форум "россия — африка"
Владимир Путин, Россия, Украина, Форум "Россия — Африка"
Путин прокомментировал ситуацию с арестом Беркович и Кагарлицкого*
Путин прокомментировал арест Беркович и Кагарлицкого и заявил, что впервые о них слышит
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя задержание режиссера Евгении Беркович и социолога Бориса Кагарлицкого*, сообщил, что не знает, кто они, при этом он отметил, что сейчас идет не 37 год, как предположил автор вопроса, но страна находится в состоянии вооруженного конфликта, когда на Украине расстреливают за слова.
"У нас 2023, и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом. Думаю, что определенное отношение к людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должно быть. Но, честно сказать, я даже не знаю, о ком вы говорите. Фамилии эти слышу в первый раз, и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Также он сообщил, что изучит историю с упомянутыми людьми.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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