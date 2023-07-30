https://ria.ru/20230730/arbuz-1887172588.html

Сухой хвостик у арбуза не говорит о его спелости, заявили в Роскачестве

Сухой хвостик у арбуза не говорит о его спелости, заявили в Роскачестве - РИА Новости, 30.07.2023

Сухой хвостик у арбуза не говорит о его спелости, заявили в Роскачестве

Выбирая арбуз, не следует полагаться на его сухой хвостик, поскольку он может высохнуть при транспортировке, когда сам плод еще не дозрел, рассказали РИА... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:56

2023-07-30T10:56

2023-07-30T10:56

общество

роскачество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Выбирая арбуз, не следует полагаться на его сухой хвостик, поскольку он может высохнуть при транспортировке, когда сам плод еще не дозрел, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Хвостик арбуза на 100 процентов не говорит о спелости и вкусе. Сухим хвостик может быть после нескольких дней транспортировки, даже если сама ягода еще "зеленая". Пересохший хвостик также должен стать сигналом к тому, чтобы поискать другую, более подходящую ягоду", - заявили там. Внимание стоит уделить целостности корки арбуза. Так, большое количество дефектов (трещины, побитости, рубцы) не допускается, поскольку через них в мякоть могут попасть микроорганизмы, где они будут активно размножаться. Поэтому также стоит отказаться от покупки разрезанных и поврежденных плодов. Кроме того, не стоит просить разрезать его, чтобы посмотреть цвет или попробовать на вкус. В организации посоветовали не забывать стучать по арбузу перед покупкой и вслушиваться: звук должен быть чем-то средним между глухим и звонким. Если он глухой - ягода может быть перезревшей, а если звонкий - велика вероятность, что она еще не дозрела. "Спелый арбуз будет свежим, целым и чистым с матовой корочкой, а полосы - яркими и отчетливыми. Место, которым арбуз соприкасался с землей, должно быть одно ярко-желтого цвета", - добавили в Роскачестве. При этом перед подачей арбуза на стол следует тщательно вымыть его с мылом, чтобы избавиться от частичек почвы и содержащихся в ней микробов, и избежать пищевого отравления. Эксперты уточняют, что отравления этим продуктом связаны как раз с плохой гигиеной, а не с наличием нитратов, которых после созревания в мякоти не остается.

https://ria.ru/20230708/arbuz-1882920767.html

https://ria.ru/20230703/arbuzy-1881962525.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, роскачество